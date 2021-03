Kindergartengebühren in den Gemeinden bei Buchloe

Kinder sind den Kommunen lieb – und teuer. Neubauten reißen tiefe Löcher in die Kassen der Gemeinden im Wertachtal. Dabei decken Elternbeiträge nur fünf Prozent der Gesamtkosten

Von Alf Geiger

29.03.2021 | Stand: 16:30 Uhr

Zwei neue Kindergärten in Türkheim wurden jüngst eröffnet, in Wiedergeltingen soll die neue Kita noch in diesem Jahr eingeweiht werden, bevor dann der Altbau aufwendig saniert wird. In Rammingen platzt der Kindergarten aus allen Nähten, ein Anbau an der Grundschule für eine offene Ganztagsgruppe soll die Lösung sein. In Amberg entschied sich der Gemeinderat jüngst dagegen, die Beiträge der länger betreuten Kinder aus der Gemeindekasse zu bezahlen. Das hohe jährliche Defizit von etwa 280.000 Euro lasse keine andere Entscheidung zu, so der Tenor.