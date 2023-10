In Lindenberg trifft Barock auf Romantik

Organist Dr. Stefan Reschke gibt ein Konzert in der Lindenberger Pfarrkirche - und vereint dabei Musik aus verschiedenen Epochen.

19.10.2023 | Stand: 12:05 Uhr

Ein bisschen eine „Alternative zum Kirchweihmarkt“ habe man allen Musikinteressierten mit dem Orgelkonzert von Kirchenmusiker Dr. Stefan Reschke in der Lindenberger St. Georg- und Wendelin-Kirche bieten wollen – das erklärte Renate Jugl vom Pfarrgemeinderat in ihren Begrüßungsworten. Entweder Markt oder Konzert also?

So grundsätzlich musste man das Ganze aber dann doch nicht verstehen: Die Uhrzeit von 16 Uhr ließ genug Luft, um vorher doch noch über die Buchloer Bahnhofstraße zu flanieren. Und ohnehin ist es seit einigen Jahren Tradition, von Seiten des Organisten zum Kirchweihtermin ein Kirchenkonzert anzubieten. Wer sich in Lindenberg eingefunden hatte, erlebte ein interessantes Programm: Den Anfang machte Reschke mit einem Präludium und Fuge in d von Andreas Kneller (1649- 1724), ging also gewissermaßen im Barockspektrum eine Generation vor Bach zurück.

Konzert in der Kirche in Lindenberg: Erst flanieren, dann zuhören

Die harmonische Bezeichnung „d“ legt Moll nahe, zeigte sich aber auch offen in Richtung der alten Kirchentonart Dorisch sowie in Richtung einer picardischen Kadenz, also der Verwendung eines gleichnamigen Dur-Schlussakkordes in einer eigentlich vorgegebenen Molltonart. Hörenswert war folglich das harmonische farbige Changieren Knellers, das Reschke vital auszuleuchten verstand. Nicht uninteressant auch das aus einer Halbtonspannung aufwärts entwickelte Fugenthema.

Kurz: Schon vor Bach als Großmeister verstanden die Komponisten und Kirchenmusiker im Barock absolut ihr Handwerk. Bach selbst durfte aber im Programm nicht fehlen: Das Präludium in G, BWV 541, brachte schwung-, bisweilen sogar lustvoll lebendige und helle Farben in einem effektvollen Sequenzierungsgefüge ins Spiel.

Schon vor Bach verstanden die Komponisten ihr Handwerk

Der Mittelteil des knapp einstündigen Konzertes gehörte dann der romantisch geprägten Musik des 19. Jahrhunderts und deren stilistischer Fortwirkung ins (frühe) 20. Jahrhundert hinein: Max Regers (1873- 1916) Toccata in d-moll, op. 59,5 – er ist mit seinem 150. Geburtstag einer der Musikjubilare aus der ersten Reihe in diesem Jahr – stellt ein kraftvoll-leuchtendes, impulsives Werk mit eingebauten, durchaus nachdenklichen Ruhezonen dar.

Reschke hatte es eingerahmt mit zwei Sätzen aus den „Five Sketches“, op. 32, von Horatio Parker (1863-1919) und dem „Chant donné en Hommage à Jean Gallon“ von Maurice Duruflé (1902-1986). Hübsch war vor allem der moderat launige Gestus des „Scherzos“ aus der Feder Parkers, erwartbarer, aber deshalb keineswegs langweilig hingegen die friedlich-meditative, geradezu zum Vor-sich-hindämmern einladende Atmosphäre von Parkers „Nocturne“ in As. Duruflés Werk mit seiner wattig-weichen, zarten Milde schloss sich schlüssig an.

Der dramatische Höhepunkt des Konzertes in Lindenberg

Dramatisch-effektvoller Höhepunkt des Konzertes war schließlich die „Suite Gothique“, op. 25, von Léon Boellmann. Reschke spielte die viersätzige Komposition, die zwar als Suite bezeichnet wird, aber im Grunde eher eine viersätzige Orgel-Sinfonie darstellt, erfreulicherweise vollständig – oft findet sich das Werk in Konzerten komprimiert auf die zwei letzten Sätze. Nun also erlebte man die vier Sätze „Introduction-Choral“, „Menuet Gothique“, „Prière à Notre Dame“ und die knackig-zugkräftige, über hohes Ohrwurmpotenzial verfügende „Toccata“ komplett. Reschke zeigte die vielseitigen, oft kontrastiven Facetten des Werkes, das im Prinzip auch eigenwillig und originell formale Anspielungen auf das Mittelalter, die Barockmusik sowie Klassik und Romantik miteinander verbindet, gemessen an den Möglichkeiten der Lindenberger Orgel überlegt, klug und geschickt auf.

Ja, diese „Suite Gothique“ scheint wie geschrieben für große, romantische, opulent bestückte Kathedralorgeln, funktioniert aber mit einem Könner durchaus auch sozusagen „auf dem Dorfe“.

