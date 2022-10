Kirchenrenovierung in Bronnen bei Waal ist fast beendet

Die Pfarrkirche St. Margaretha wurde nach aufwendiger Sanierung feierlich wiedereröffnet. Welche Arbeiten noch anstehen und warum das Projekt so teuer wurde.

23.10.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Mit einem Festgottesdienst ist die Bronner Pfarrkirche St. Margaretha nach ihrer Renovierung offiziell wiedereröffnet worden. Nach der von Pfarrer Jan Forma zelebrierten Messe blickte Kirchenpfleger Georg Wohlhüter auf das aufwendige Vorhaben – von den Anfängen der Planung bis zur nun fast vollständigen Ausführung der Arbeiten – zurück.

2017 fing alles mit dem Plan an, einen Schneefang auf dem Dach zu installieren

2017 fing laut Wohlhüter alles mit dem Plan an, einen Schneefang auf dem Dach zu installieren. Mit einem Kostenaufwand von rund 30.000 Euro wurde kalkuliert. Als die Planungen der Diözese Augsburg vorgestellt wurden, kam von dieser die Bitte, einen Statiker mit ins Boot zu holen. Dieser stellte nach eingehender Prüfung dann fest, dass der gesamte Dachstuhl durch eindringendes Wasser arg in Mitleidenschaft gezogen worden sei. Die Diözese erteilte dann dem örtlichen Architektenbüro Rohrmoser den Auftrag, die Kosten für eine Renovierung sowie die Begasung zur Schädlingsbekämpfung zu ermitteln. Eine erste Schätzung belief sich auf 266.000 Euro. Eine neue Haushaltsplanung wurde erstellt und zur Genehmigung nach Augsburg geschickt. Erst dann war es möglich, die einzelnen Gewerke auszuschreiben.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Buchloe informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Buchloe".

Schädlinge machen noch zu schaffen

Während der Arbeiten kam dann heraus, dass die Schäden am Dachstuhl, an Sakristei und Vorzeichen noch größer waren, als zunächst angenommen. Ein entsprechender Nachtragshaushalt mit einem Volumen von 367.000 Euro wurde daraufhin zur Genehmigung eingereicht. Mehrere Zuschussgeber ermöglichten schließlich die Finanzierung der Arbeiten. Ganz abgeschlossen ist die Renovierung noch nicht. So müssten noch ein neuer Stromanschluss erstellt und die Sitzheizung montiert werden. Die Begasung zur Schädlingsbekämpfung stehe demnächst an. Im Anschluss an den Gottesdienst in der festlich geschmückten Kirche gab es noch einen Stehempfang in der ehemaligen Schule in Bronnen.

So werden die Renovierungsarbeiten finanziert: