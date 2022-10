Der Buchloer Kirchweihmarkt ist zurück - 120 Fieranten sind am Start

Nach zwei Corona-Jahren startet der Kirchweihmarkt in Buchloe am kommenden Sonntag wieder durch. Das gibt es heuer zu entdecken.

12.10.2022 | Stand: 18:33 Uhr

Der Geruch von gebrannten Mandeln, die herzhafte Bratwurst oder doch der quietschbunte Heliumballon – es sind die verschiedensten Gründe, die die Besucherinnen und Besucher immer am zweiten Sonntag im Oktober nach Buchloe zum Kirchweihmarkt locken. Dieses Jahr sind 120 Fieranten am Start, sie bieten zwischen 10 und 17.30 Uhr ihre Waren entlang der Bahnhofstraße feil.

Anders als im vergangenen Jahr, als Corona die Veranstalter noch dazu zwang, den Marktbereich auf die Buchloer Neue Mitte zu beschränken – maximal 1000 Menschen durften dabei zeitgleich auf dem Gelände sein –, können die Gäste heuer wieder vom Bahnhof bis zum Rathausplatz hinauf flanieren, vorbei an Buden und Schaufenstern.

Kirchweihmarkt 2022 in Buchloe - 120 Händlerinnen und Händler sind mit dabei

Einschränkungen durch Corona, wie 3G-Regel oder Maskenpflicht, gibt es nach Angaben des Buchloer Marktamts heuer nicht. Beim Angebot setzen die Verantwortlichen auf Bewährtes: Wer nach einem neuen Gürtel sucht, wird bei den Lederwaren fündig, Dirndl und Filzhüte gibt es bei den Trachtenverkäufern und wer sein Glück auf die Probe stellen möchte, kann dies beim Glückshafen tun, dem Losestand des Buchloer Roten Kreuz.

Lose, Lederwaren und Schoko-Früchte

Und auch wenn der Magen zur Mittagszeit knurrt, lohnt sich ein kurzer Markt-Abstecher: Deftige Schupfnudeln, Geräuchertes aus Niederbayern und Steak-Semmeln stehen zur Auswahl. Als Nachspeise gibt es mit Schokolade überzogene Erdbeeren, Bananen und Trauben oder einen Donut mit süßer Glasur.

Läden in Buchloe nutzen den verkaufsoffenen Sonntag

Neben den Fieranten nutzen auch allerlei Geschäfte in der Buchloer Innenstadt die Gelegenheit und laden ab mittags zu einem verkaufsoffenen Sonntag ein, berichtet der Vorsitzende des Buchloer Gewerbevereins, Niko Stammel. „Wir freuen uns, dass der Markt dieses Jahr wieder in gewohnter Art stattfinden kann.“ Nicht nur die Markt-Besucher, sondern auch die lokale Wirtschaft profitiere davon.

Das sagt der Vorsitzende des Buchloer Gewerbevereins

Leseratten werden außerdem im Stadtsaal fündig. Dort öffnet der Bücherbasar – veranstaltet vom Freundeskreis des Buchloer Gymnasiums – schon zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Tore und verhilft Büchern zu einem zweiten Leben. Bleibt nur zu hoffen, dass das Wetter mitspielt und so wieder Tausende Besucherinnen und Besucher am Sonntag entspannt und vor allem trocken entlang der verschiedenen Marktstände bummeln.

