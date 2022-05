Kita-Anbau in Buchloe wird naturnah und nachhaltig

Architekten stellen im Stadtrat Buchloe ihre Pläne für den Anbau an die Buchloer Kindertagesstätte St. Antonia vor. Wann der Neubau in Betrieb gehen wird.

19.05.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Der neue Franziskus-Kindergarten wird erst am Freitag offiziell eingeweiht, doch schon wieder reichen die Betreuungsplätze in den Kindertagesstätten (Kitas) von Buchloe nicht aus. An die Kita St. Antonia soll deshalb im Norden angebaut werden. Wie berichtet, hatte sich der Stadtrat bereits im Februar darauf verständigt, dort in Modulbauweise vorzugehen – um Zeit zu sparen. Der Anbau soll im zweiten Quartal 2023 fertig sein.

