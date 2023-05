Kitas rund um Buchloe bekommen staatliche Finanzspritze

Der Freistaat fördert Schulen, Sportanlagen und Kindergärten im Ostallgäu. Mit dabei sind auch Einrichtungen aus Buchloe, Jengen, Waal und Lamerdingen.

21.05.2023 | Stand: 11:49 Uhr

Mit insgesamt 18,9 Millionen Euro unterstützt der Freistaat Bayern heuer Bauprojekte im Ostallgäu und Kaufbeuren. Im Zentrum der finanziellen Förderungen stehen laut Mitteilung der Landtagsabgeordneten Angelika Schorer Schulen, Sportanlagen und Kindergärten. „Bildung bliebt die wichtigste Investition in die Zukunft unserer Kinder“, betont Schorer. In und um Buchloe profitieren vor allem die Kitas.

Staatliche Förderung für Kitas rund um Buchloe

So bekommt die Kita St. Antonia im Südosten der Stadt 190.000 Euro. Der Neubau des Kindergartens Franziskus wird außerdem mit 311.00 Euro gefördert. Zudem unterstützt der Freistaat die Erweiterung der Kita St. Felizitas in Jengen mit 300.000 Euro und die Kita St. Martin in Lamerdingen mit 93.000 Euro. Auch die Kita St. Anna in Waal erhält 114.00 Euro als Baukostenzuschuss. Auch Buchloe selbst nimmt Geld für die Kita Gennachspatzen in die Hand.