Am Buchloer Krankenhaus St. Josef gibt es jetzt eine sogenannte Chest Pain Unit. Die neue Spezialabteilung kann Patienten mit Herzerkrankungen das Leben retten.

08.09.2021 | Stand: 16:51 Uhr

331 000 Menschen sind 2019 in Deutschland an Herz-Kreislauf-Erkrankungen gestorben. Damit sind diese für mehr als ein Drittel der Todesfälle verantwortlich. Vor allem Herzinfarkte enden oft tödlich. Dabei könnten viele dieser Patienten bei rechtzeitiger Behandlung gerettet werden. An der Klinik St. Josef in Buchloe gibt es nun eine zertifizierte Chest Pain Unit (CPU). So werden Notfallstationen für Menschen mit unklaren Brustschmerzen bezeichnet.