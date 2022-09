Knifflige Aufgabe für den FC Buchloe

Der FC Buchloe empfäng am Samstag den SV Memmingerberg im Alexander-Moksel-Stadion. Warum die Gäste als klare Favoriten gelten.

24.09.2022 | Stand: 11:00 Uhr

Eine schwere Aufgabe erwartet den FC Buchloe am Samstag, denn als Gast gibt der aktuelle Tabellenzweite SV Memmingerberg seine Visitenkarte ab. Die Gäste stellen eine kompakte Mannschaft mit einem starken Gefüge. Wenn man die bisherigen Spiele betrachtet, fällt auf, dass Memmingerberg von den Mannschaften aus der Spitzengruppe zwar fast die wenigsten Tore erzielt, aber auch die wenigsten Gegentreffer kassiert hat. Allein daran ist die taktische Spielausrichtung und Disziplin zu erkennen.

Die Offensive beider Mannschaften ist vergleichbar, die Defensive allerdings nicht

Auch der FC Buchloe hat mit die wenigsten Treffer erzielt; allerdings deutlich mehr Tore zugelassen. Zuletzt sind beide Mannschaften im Toto-Pokal aufeinandergetroffen. Hier siegte der SV Memmingerberg im Elfmeterschießen. Um die Partie am Samstag erfolgreich zu gestalten, wird es darauf ankommen, wie sich die Mannschaft rund um Trainer Thomas Göttle auf den Gegner einstellt. Die vergangenen Spiele der Buchloer waren spielerisch in Ordnung, aber die Effektivität im Angriff ließ zu wünschen übrig – und Tore entscheiden nun mal ein Spiel. Genau daran muss der FCB arbeiten, um endlich wieder Punkte einzufahren. Auch wenn Memmingerberg klarer Favorit ist, so gilt es, den Kampf anzunehmen und sich nicht zu verstecken. Vielleicht gelingt ja eine Überraschung. Anstoß ist am Samstag um 15.30 Uhr im Alexander-Moksel-Stadion in Buchloe.

Die Zweite Mannschaft freut sich auf ein echtes Spitzenspiel

Zu einem echten Spitzenspiel kommt es ebenfalls am Samstag zwischen dem FC Buchloe II und dem SV Lachen II. Die Gäste stehen mit 18 Punkten und einer Tordifferenz von plus 27 klar an der Tabellenspitze. Siegten sie doch vergangene Woche mit 9:0. Doch die Zweite Mannschaft des FCB braucht sich mit zwei Punkten weniger auf dem Konto nicht zu verstecken. Anpfiff ist um 13.30 Uhr ebenfalls in Buchloe.