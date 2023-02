Kniffliges Bauprojekt in Buchloe wirft viele Fragen auf

An die Westseite ihres Stadels (im Hintergrund) möchten Carmen und Walter Wittmann (Dritter von links) ein Wohnhaus anbauen. Doch das Vorhaben entwickelt sich zu einem Politikum. Der Buchloer Bauausschuss machte sich in der Siechenbachstraße in Lindenberg ein Bild an Ort und Stelle.