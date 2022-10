Knopf drücken und weg damit - die Kläranlage in Buchloe

Beim Tag der Offenen Tür in der sanierten Buchloer Kläranlage werden Besucher über deren Funktionsweise aufgeklärt – und darüber, dass 60 bis 80 Tonnen Sondermüll vermeidbar sind.

23.10.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Dass sich die Bürgerinnen und Bürger Buchloes für ihre sanierte und erweiterte Kläranlage interessieren würden, war den Organisatoren eines Tages der Offenen Tür am Objekt klar. Sicher wollten sie sich ein persönliches Bild davon machen, wohin die knapp fünf Millionen Euro geflossen sind, die die Stadt in den vergangenen Jahren in die Ertüchtigung der Anlage gesteckt hatten.

Grundversorgung, aber wie funktioniert sie?

Dass das Interesse aber so enorm sein würde, musste man nicht annehmen, stehen doch Kläranlagen nicht unbedingt im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. „Diese Einrichtungen haben nach Auffassung vieler“, erklärte Buchloes Bürgermeister Robert Pöschl bei der offiziellen Inbetriebnahme der Kläranlagenerweiterung am vergangenen Samstag, „einfach da zu sein, stets einwandfrei zu funktionieren und dabei wenig Kosten zu verursachen.“ Schließlich, so das Stadtoberhaupt weiter, käme doch das Wasser aus dem Wasserhahn und umgekehrt verschwände so allerlei im Ausguss oder mit Betätigung der Toilettenspülung.

Augenöffner

Ein Besuch in der Kläranlage mag manchen Besuchern die Augen geöffnet haben, wie komplex das Thema Abwasser ist. „Ein Thema, das unbedingt geklärt werden muss“, war denn auch mehrfach beim Tag der offenen Kläranlage zu lesen und zu hören. „Man macht sich einfach keine Gedanken“, gab Helmut Seidel am Ende einer Führung durch die Anlage unumwunden zu, „man drückt auf den Abspülknopf und weg damit.“

Von klumpig bis klar

Wie Seidel mag es an diesem Tag vielen Besuchern gegangen sein: Wenn sie mit fachkundigem Personal der Kläranlage den Weg des mehr oder weniger klumpigen Abwassers aus allen Ortsteilen der Stadt und der Gemeinde Jengen vom Abwasserzulauf mit Schneckenhebewerk über die mechanische Reinigung mit Rechenanlage, Sandfang und Vorklärbecken, verfolgten. Und das Frachtgut dann in die biologische Reinigung mit Belebungs- und Nachklärbecken hin zur chemischen Reinigungsstufe, von wo aus das dann klare Wasser unter strenger Beachtung der maximal zulässigen Schadstoffwerte in die Gennach eingeleitet wird, weiter begleiteten.

Feuchttücher und Damenhygieneartikel

Auch die Behandlung des anfallenden Klärschlamms fand großes Interesse, erzeugt man doch damit im eigenen Blockheizkraftwerk Wärme und Strom für den Betrieb der Anlagentechnik und der Wärmeversorgung. „Ich freue mich sehr, dass sich so viele Buchloer für die Kläranlage und die dort Beschäftigten interessieren. Vielleicht können wir damit auch ein wenig für die Abwasserproblematik sensibilisieren“, erklärt Pöschl deshalb. Wie viel zusätzliche Arbeit und Kosten durch Gedankenlosigkeit anfallen, wurde in der mechanischen Reinigungsstufe überdeutlich: Der dort arbeitende Feinstrechen hält grobe Stoffe wie etwa Feuchttücher oder Damenhygieneartikel zurück und türmt sie in einem Container zu einem braun-glitschigen, stinkenden Schmodderhaufen auf. Im Jahr kommen 60 bis 80 Tonnen zusammen, die für 200 Euro pro Tonne teuer entsorgt werden müssen. Geld, das leicht einzusparen sei.

Potenzial für die Zukunft

Die Führungen machten den Kern des Tages der offenen Tür aus. Die Vorführung von Kanalüberprüfungen und -spülungen durch die Firma Schmid Fäka, die Betrachtung von Bakterien unter dem Mikroskop, Essen und Trinken sowie ein Kinderprogramm rundeten das Angebot ab. Die „runderneuerte“ und mit einer dritten biologischen Straße erweiterte Kläranlage wurde nach über 20 Monaten Bauzeit fertiggestellt und arbeitet seitdem reibungslos. „Die Anlage ist nachhaltig aufgestellt, ihre Größe und ihr technischer Standard geben uns Potenzial für die Zukunft“, betont Bürgermeister Pöschl.

Verantwortlich (von links): Christian Merkt (Leiter Kläranlage), Dipl.-Ing. Erika Gröber (Projektleiterin Bauamt), Franz Knittel (Ex-Leiter Kläranlage), Herbert Wagner (Ex-Stadtbaumeister Buchloe) und Dr. Werner Gebert (Projektleiter). Bild: Klaus D. Treude

Ähnlich äußerte sich auch Projektleiter Dr. Werner Gebert vom Büro „GFM Bau- und Umweltingenieure“ aus München, der wie Pöschl auf die hervorragende Zusammenarbeit aller Beteiligten – zehn Planungsbüros und 30 ausführende Firmen – einging und unter Beifall die „sehr reibungslose, termingerechte Bauabwicklung“ lobte. Seitens der Stadt hatten Stadtbaumeister Stephan Müßig, Projektleiterin Dipl.-Ing. Erika Gröber und der ehemalige und der jetzige Leiter der Kläranlage, Franz Knittel und Christian Merkt, mit ihren Teams das Projekt eng begleitet. „Das war meine Planung und mein Ziel: Die Erweiterung und Sanierung der Anlage sollte fertig sein, wenn ich in Rente gehe“, meinte Franz Knittel, bis Ende Juni 2022 Leiter der Kläranlage Buchloe, der sich intensiv mit eigenen Ideen in das Projekt einbrachte.

Gemeinde Jengen zufrieden

Bereits jetzt sei deutlich geworden, sagte Gebert weiter, dass die Reinigungssicherheit der Anlage „sehr, sehr gut“ sei. Zudem habe man den Stromverbrauch um fast ein Fünftel senken können. Auch Jengens Bürgermeister Ralf Neuner unterstrich die unkomplizierte Zusammenarbeit während der Planungs- und Bauphase. Der Anschluss seiner Gemeinde an die Buchloer Kläranlage im Jahre 1989 sei „eine sehr, sehr gute Entscheidung“ gewesen. Man mache sich schon seit geraumer Zeit Gedanken über den Betrieb der Anlage bei einem Blackout. Der sei auch bei einem längeren Stromausfall möglich.