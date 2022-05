Körper treibt im See: Totes Reh löst Großeinsatz in Bad Wörishofen aus

Zahlreiche Rettungskräfte waren in Bad Wörishofen im Einsatz. Zunächst war nicht klar, ob ein Mensch oder ein Tier auf dem Frankenhofener See treibt.

23.05.2022 | Stand: 19:27 Uhr

Ein Großaufgebot an Rettungskräften traf am frühen Sonntagabend am Frankenhofener Stausee bei Bad Wörishofen ein. Gegen 18.15 Uhr wurde der Rettungsleitstelle Donau-Iller gemeldet, dass auf der Wasseroberfläche ein Körper treibe. Zunächst sei nicht klar gewesen, ob es sich um einen menschlichen Körper oder um ein Tier handelt, teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West auf Nachfrage mit.

Mehrere Rettungsfahrzeuge, die Polizei und Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr standen als Folge am Ufer des Wertachstausees.

Eine erste Erkundung klärte die Lage auf. Ein toter Rehbock trieb auf dem Wasser. Die Überreste des Tiers wurden geborgen und dem zuständigen Jagdpächter übergeben.

