Wann lohnt sich der Blick in den Sternenhimmel? Allgäuer Hobby-Astronom gibt Tipps

Komet C/2022 E3 (ZTF), Mondsichel und Wintersternbild: In nächster Zeit gibt es viel zu sehen - auch ohne teure Teleskope, weiß Manfred Simon aus Kaufbeuren.

21.01.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Um einen Kometen zu beobachten, der sich gerade der Erde nähert, steht Manfred Simon schon mal mitten in der Nacht auf. Seit seiner Kindheit begeistert sich der Kaufbeurer für das Universum, Sterne und Planeten. Weit über 400 Aufnahmen hat er auf seiner Homepage veröffentlicht. Dort gibt er als „Astro-Manni“ und sympathischer Botschafter seiner Leidenschaft Tipps für den Blick ins Weltall, für selbst gebastelte Hilfsmittel, Astrofotografie und Bildbearbeitung am Computer. In den nächsten Wochen gibt es am Sternenhimmel viel zu sehen, auch ohne teure Teleskope, schildert Simon. Ein Überblick:

