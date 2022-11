Kommunale Gebäude werden aufgerüstet - Das ist in Lamerdingen geplant

Gemeinderat Lamerdingen beschließt, drei Häuser mit Photovoltaikanlagen auszurüsten. Debatte über interkommunalen digitalen Energienutzungsplan.

Viel zu diskutieren gab es in der jüngsten Sitzung des Lamerdinger Gemeinderates bei einer erneuten Debatte über die Teilnahme an einem interkommunalen digitalen Energienutzungsplan. Ausführlich erläuterten alle anwesenden Gemeinderäte ihre Stellung zu diesem Thema. Eine erneute Abstimmung fiel wieder knapp aus. Sechs Räte sprachen sich gegen und acht dafür aus. Damit wird sich die Kommune an diesem gemeindeübergreifenden Projekt beteiligen.

Eine Reihenfolge festgelegt

Zahlreiche Wortmeldungen der Gemeinderäte gab es auf die Frage von Bürgermeister Manuel Fischer, welche gemeindlichen Gebäude und Objekte derzeit nicht mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet sind. Eine daraus folgende Priorisierung einer Realisierung ergab die Reihenfolge: Zunächst soll der Erweiterungsbau am Kindergarten dann das Dorfhaus Lamerdingen und schließlich das Bürgerhaus Kleinkitzighofen aufgerüstet werden. Die Umsetzung soll nach und nach und je nach Haushaltslage erfolgen. Erste Mittel dafür werden im Haushalt 2023 eingeplant. Die Abstimmung war einstimmig.

Zuschlag mit Erklärung

Ein privater Antragsteller beabsichtigt zudem auf einem Bauplatz in der Gartenstraße ein Einfamilienhaus mit Doppelgarage mit Doppelgarage zu errichten. Der Bauplatz befindet sich südlich des Kindergartens. Der Zustimmung wird erteilt, sofern die erforderliche Erklärung zur Abstandsflächenübernahme auf der Zufahrtsstraße nachgereicht wird. Außerdem ist die Jahresrechnung 2021 für die Gemeinde fertiggestellt – die Räte stimmten ohne Gegenstimme dafür, sie zur örtlichen Rechnungsprüfung zu übermitteln.

Auch die Nachbarn bauen

Bürgermeister Fischer informierte die Gemeinderäte obendrein noch über drei Nachbarschaftsbeteiligungsverfahren in Unterigling, Holzhausen und Hurlach. Die Belange der Gemeinde seien dabei aber nicht betroffen. Auch im Planfeststellungsverfahren der Kommune zu Lärmsanierungen an Schienenwegen im Ortsteil Lamerdingen wurde die einstige Vorgabe, einen mindestens ein Meter breiten Streifen entlang der Grundstücksgrenze einzuhalten, erneut von Gemeinderat festgehalten.