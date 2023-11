Konzentrierte Leistung - Piraten besiegen Ulm/Neu-Ulm klar

ESV Buchloe fährt in der Eishockey-Bayernliga gegen die Devils Ulm/Neu-Ulm nach einem fokussierten Auftritt den dritten Sieg in Serie ein. Der 4:2-Erfolg war relativ ungefährdet.

05.11.2023 | Stand: 16:30 Uhr

Der ESV Buchloe hat am Freitagabend den Aufwärtstrend des vergangenen Wochenendes fortsetzen können und sich den dritten Sieg in Serie gesichert. Beim 4:2-Heimsieg (0:0, 3:0, 1:2) über die Devils Ulm/Neu-Ulm zeigten die Freibeuter eine richtig gute Leistung, da sie praktisch über die gesamten 60 Minuten einen konzentrierten und fokussierten Auftritt aufs Eis gelegt hatten. Das sah auch ESV-Trainer Christopher Lerchner so, der nach der Partie dementsprechend wenig zu kritisieren hatte: „Wir haben heute fast immer die richtigen Entscheidungen getroffen, sehr diszipliniert und stabil agiert und somit ein für uns ziemlich perfektes Spiel abgeliefert.“

Buchloe von Anfang an am Drücker

Die Buchloer starteten selbstbewusst und übernahmen von Beginn an das Zepter in der heimischen Arena. Mit frühem Forechecking und einer sicheren Defensivleistung rissen die Rot-Weißen sofort die Spielinitiative an sich. Das einzige was im Startdurchgang fehlte, waren lediglich die Tore. „Da haben wir uns, auch trotz dreier Überzahlsituationen, noch nicht belohnt“, gab auch Christopher Lerchner zu. Doch während die Piraten zu Saisonbeginn solche Partien dann noch aus der Hand gaben, zeigte man sich an diesem Abend gefestigter.

Im Mitteldrittel fallen endlich Tore

Und die Belohnung für den mannschaftlich erneut geschlossenen Auftritt folgte dann auch im Mitteldrittel. Dort setzten die Piraten die Überlegenheit nämlich endlich auch in Tore um. Den Auftakt machte Michal Petrak, der einen Alleingang vorbei an Ulms-Keeper David Heckenberger zum erlösenden 1:0 in die Maschen setzte (24.). Danach kamen die Gäste für ein paar Minuten zwar scheinbar etwas besser in Spiel, doch es sollte nur ein kurzes Aufbäumen sein.

Gäste-Coach ärgert sich - über die Devils

„Wir haben einfach ohne Leidenschaft und ohne Körper gespielt“, ärgerte sich Devils-Coach Martin Jainz, dessen Team nach 31 Minuten zu allem Überfluss den nächsten Gegentreffer – bei eigener Überzahl – schlucken musste. Einen mustergültigen Unterzahl-Konter vollendete Andreas Schorer nach schöner Vorarbeit von Alexander Krafczyk zum 2:0. Und der Vorbereiter gesellte sich viereinhalb Minuten später schließlich auch noch in die Reihe der Torschützen dazu. Nach einer starken Puckeroberung zog Krafczyk auf und davon und traf zum 3:0 (36.).

Nachlässigkeiten am Ende

Mit diesem Ergebnis ging es somit ins Schlussdrittel, in dem schnell die Vorentscheidung fiel. Zwar hatte diese Krafczyk nach 45 Minuten noch mit einem vergebenen Alleingang vergeben, doch Sekunden später machte es Robert Wittmann besser, als er auf 4:0 erhöhte. Da half es den Gästen im Anschluss auch nicht mehr wirklich, dass sich die Freibeuter mit einigen unnötigen Strafzeiten noch einmal ein bisschen das Leben selber schwer machten. Viel mehr als der Powerplay-Anschluss von Martin Podesva nach 51 Minuten zum 1:4 sollte nämlich nicht mehr herausspringen, da die Gennachstädter zu abgeklärt an diesem Abend spielten. Der 2:4-Endstand abermals durch Podesva wenige Sekunden vor dem Ende war abschließend nur noch Ergebniskosmetik und brachte den hochverdienten und überzeugenden Heimsieg der Buchloer nicht mehr in Gefahr.