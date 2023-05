Buchloer Grundschüler gehen mit beschwingten Klängen in den Mai

Kinder der Meinrad-Spieß-Grundschule Buchloe präsentieren einen fröhlichen Konzertabend. Und zeigen, was sie gesanglich und tänzerisch drauf haben.

21.05.2023 | Stand: 04:30 Uhr

„Oh Mai, oh Mai, so schön ist es im Mai“ schallte es beim Konzert der Meinrad-Spieß-Grundschule Buchloe aus rund 140 Kindermündern durch das Haus der Begegnung. Launig, beschwingt und voller Begeisterung gaben alle Klassen mit ihren gesanglichen und tänzerischen Beiträgen ihr musikalisches Können zum Besten.

Der Saal war vollbesetzt

Nach der instrumentalen Eröffnung durch die Lehrkräfte und einem kräftig gesungenen „Vorhang auf“ führten die Moderationskinder die Gäste im vollbesetzten Saal humorvoll durch die Monate und Jahreszeiten. Egal ob beim „Und sie wollen alle surfen auf’m Baggersee“ und einem Lied zur Walpurgisnacht der dritten Klasse, bei einer ruhigen Sommerweise aus „Michel aus Lönneberga“ (2a und 2b) oder bei „Stups, der kleine Osterhase“ (1a, 1b) ließen sich die Besucher auf die Texte und Melodien ein.

Fetzig und rhythmisch

Fetzig und rhythmisch geprägt waren die Einlagen der vierten Klassen, die mit Regenschirmen und Stöcken tanzten, eine Rodelpartie schauspielerisch und stimmlich umsetzten oder von Mai-Gstanzln direkt in einen Rap übergingen.

Im Rahmen des Projekts JeKiMu, das an der Meinrad-Spieß-Grundschule in Zusammenarbeit mit der Musikschule Buchloe läuft, hatten die Erst- und Zweitklässler mit der Leiterin der Musikschule, Christiane Eberhard, und den Klassenlehrerinnen die Stücke „Ich lieb’ den Frühling“ und „Kommt die schöne Frühjahrszeit heran“ einstudiert. Sie brachten diese musikalisch sicher, begeisternd und instrumental begleitet auf die Bühne.

Begeisterter Applaus

Kurzweilige 90 Konzertminuten fanden in einem Frühlingsquodlibet aller MSG-Kinder ihren Höhepunkt, mit viel Charisma einstudiert und dirigiert von Musikpädagogin Kerstin Klotz. Begeisterte Konzertgäste applaudierten am Ende lange und spendeten in Summe rund 960 Euro, die jeweils zur Hälfte der Buchloer Tafel und der Wasserwacht Buchloe zu Gute kommen.

Mit dem Lied „Vorhang zu“ wurde die fröhliche Veranstaltung beendet, die in dieser Weise nur gemeinsam mit der ganzen Schulgemeinschaft auf die Beine gestellt werden konnte und der Schulhymne „Gemeinsam leben, lachen, lernen“ alle Ehre machte.