Kostenlos, sauber und schnell: Doch E-Ladesäulen in Buchloe werden selten genutzt

An manchen Stationen geht's schnell, andere sind kostenlos. Die Säulen am Buchloer Bahnhof sind speziell für Pendler. Warum sie trotzdem selten genutzt werden.

12.04.2023 | Stand: 18:20 Uhr

Eigentlich ist die Sache ganz einfach: Mit dem Auto auf den reservierten Parkplatz vorfahren, das Kabel aus dem Kofferraum holen, anstecken, die Chipkarte vorhalten, Strom laden. 20 Minuten später ist die Batterie des Autos wieder voll. Max und Magdalena machen auf ihrem Weg nach Zürich Halt am Buchloer Feneberg-Parkplatz an der Neuen Mitte. An der dortigen Schnell-Ladestation zapfen sie Strom für ihr E-Auto. „Das ist unglaublich praktisch, nach 20 Minuten bist du schon wieder on the road, mit vollem Tank“, sagt Magdalena.

