Buchloe und Lamerdingen spielen Spitzenderby am Muttertag

Am Sonntag spielen der FC Buchloe und der FSV Lamerdingen das Spitzenspiel der Liga aus, während der FC Jengen im Abstiegskampf Nerven beweisen muss.

07.05.2022 | Stand: 16:02 Uhr

lFC Buchloe/FSV Lamerdingen: Am 22. Kreisklassen-Spieltag trifft der Tabellenführer FC Buchloe am Sonntag im Spitzenspiel der Liga auf den Zweitplatzierten FSV Lamerdingen. Beide Mannschaften haben in den Nachholspielen unter der Woche jeweils einen Punkt geholt. Die Voraussetzungen haben sich damit nicht verändert.



Der FC Buchloe trennte sich bei der Nachholpartie am Mittwoch mit einem leistungsgerechten Remis vom SV Oberrieden. Die erste halbe Stunde bestimmten die Hausherren das Geschehen auf dem Platz – doch ohne zählbaren Erfolg. Kurz vor der Pause fiel dann der erste Treffer: Torhüter Alex Wörle schätzte eine Flanke falsch ein und lenkte das Leder zum 0:1 in die eigenen Maschen. Nach der Pause war der Spielverlauf ähnlich der ersten Hälfte. In der 58. Minute fiel der Ausgleich. Nach einer abgewehrten Ecke der Heimelf landete der Ball bei Patrick Zinner, der freistehend flach zum Ausgleich traf. Unterm Strich war die Punkteteilung gerecht.

Auch FSV Lamerdingen spielte zuletzt 1:1-Unentschieden

Die Lamerdinger spielten am Donnerstag gegen den FC Bad Wörishofen 1:1. Nachdem Wörishofens Torjäger Maximilian Gast sein Team in Führung gebracht hat, gelang Dennis Wüster zehn Minuten vor Spielende der Ausgleich. Über die ganze Partie hatte der FSV mehr vom Spiel. Der entscheidende letzte Pass gelang jedoch zu selten. Die Kneippstädter hielten über die gesamte Spielzeit kämpferisch dagegen und verdienten sich so einen Punkt. Der FSV Lamerdingen befindet sich nach wie vor auf Tabellenplatz zwei – direkt hinter dem FC Buchloe.

Beim Derby am Sonntag möchte sich die Heimelf mit einem Sieg die Möglichkeit offenhalten, noch auf den FCB aufzuschließen. Die Gäste hingegen wollen mindestens mit einem Punktgewinn den Abstand gleich halten. Wenn man die zurückliegenden Spiele des FSV betrachtet, dann hat sich Mannschaft gut stabilisiert. Mit der sehr guten Bilanz nach der Winterpause steht die Elf nicht zu Unrecht auf dem zweiten Tabellenplatz, der zur Relegation in die Kreisliga berechtigt. Die Coelho-Elf benötigt allerdings jeden Punkt, um die Platzierung zu halten. Die Verfolger aus Amberg/Wiedergeltingen sowie Oberrieden punkten Woche für Woche. Es ist davon auszugehen, dass das Team um Kapitän Markus Heinzler alles daran setzen wird, dem Tabellenführer die zweite Niederlage der laufenden Saison beizubringen.

FC Buchloe muss für den Endspurt alle Kräfte mobilisieren

Der FCB muss für die letzten vier Spiele alle Kräfte mobilisieren, damit der Platz an der Sonne gesichert ist. In den vergangenen Partien ist die Leichtigkeit ein wenig verloren gegangen, Torchancen wurden nicht zielstrebig verwertet. Am Sonntag gilt es, voll da zu sein, um im dritten Lokalderby eine gute Leistung abzuliefern. Denn mit einem Sieg dürfte der FCB wohl kaum noch von der Tabellenspitze zu verdrängen sein. Welche Elf das Trainerteam aufs Feld schickt, stand noch nicht fest, da in den letzten Wochen der eine oder andere Akteur angeschlagen war.

Aufgrund der Tabellenränge beider Teams werden – ähnlich wie im Hinspiel, das 1:1 endete – einige Zuschauer in der FSV-Arena erwartet. Spielbeginn ist um 15 Uhr in Lamerdingen.

FC Jengen spielt gegen FSV Dirlewang im Abstiegskampf

Die erste Mannschaft des FC Jengen empfängt am Sonntag mit dem FSV Dirlewang einen Mitkonkurrenten im Abstiegskampf. Die Teams stehen mit 20 und 23 Punkten kurz vor dem Relegationsplatz. Im Nachholspiel unter der Woche erkämpfte sich die Elf von Thomas Bönsch ein 1:1 gegen den tabellenfünften SV Salamander Türkheim. Nach abermaligem Rückstand und Unterzahl fand der FC um Kapitän Maxi Glas zurück ins Spiel und erzielte mit dem Schlusspfiff den Ausgleichstreffer. Domi Gröger sicherte mit seinem sechsten Saisontreffer den Punkt.

Gegen den FSV will die Heimmannschaft den positiven Trend der vergangenen Spiele fortsetzen und einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Leiten wird die Partie Schiedsrichter Manfred Schmid. Anpfiff ist um 15 Uhr in Jengen.

