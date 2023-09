FC Buchloe findet gegen Oberrieden nicht ins Spiel

In Oberrieden bringen die Kreisklasse-Kicker eine schwache Leistung auf den Platz und unterliegen mit 0:2. Die Defizite will der FC Buchloe nun analysieren.

05.09.2023 | Stand: 12:02 Uhr

Von Anfang an versprach die Begegnung zwischen den beiden Kreisklasse-Mannschaften SV Oberrieden und FC Buchloe ein packendes Duell zu werden. Bei einem Endstand von 0:2 hatten die Gennachstädter am Sonntag wieder das Nachsehen.

Die Spieler beider Seiten zeigten von der ersten Minute an vollen Einsatz und Kampfgeist, um drei Punkte zu ergattern. In der ersten Halbzeit dominierten die Gastgeber aus Oberrieden das Spielgeschehen. Mit geschickter Ballkontrolle und schnellen Kombinationen gelang es ihnen, immer wieder gefährlich vor das Tor des FC Buchloe zu kommen. Die Anstrengungen zahlten sich aus, als in der 40. Minute der SV die Führung erzielte, welche die Gastgeber auch in die Halbzeit verteidigten.

FC Buchloe erspielt sich in Oberrieden auch in der zweiten Halbzeit keine Chancen

In der zweiten Halbzeit steigerten die Gennachstädter zwar ihren Druck, konnten aber weiterhin keine klaren Torchancen erspielen. Die Mannschaft um Kapitän Patrick Bail zeigte sich in dieser Partie zu wenig in den Zweikämpfen. Die Spieler schienen Probleme mit der Positionstreue und der Kreativität im Spiel nach vorne zu haben, was zu einer insgesamt schwachen Vorstellung führte.

Der SV Oberrieden verteidigte hart und diszipliniert und ließ kaum etwas zu. Am Ende behielt die Heimelf die Nerven und erhöhte in der 75. Minute auf 2:0.

Nach dem Schlusspfiff freuten sich die Unterallgäuer über drei verdiente Punkte und den vierten Sieg in Folge, mit dem sie sich auf dem zweiten Tabellenplatz festsetzen. Der FC Buchloe hingegen, der erst aus der Kreisliga abgestiegen ist, wird die schwache Leistung aus diesem Spiel analysieren müssen, um in den kommenden Partien wieder zu alter Stärke zu finden. (Lesen Sie auch: Buchloe verspielt gegen Krichdorf erneut die Führung)

Reserve des FC Buchloe spielt ein Remis

Das B-Klasse-Spiel zwischen dem SV Oberrieden 2 und dem FC Buchloe 2 endete 1:1. Die 0:1 Führung fiel verdient für die Mannschaft von Trainer Timo Keppeler, aber sie verpasste es, die weiteren Chancen im Laufe des Spiels zielstrebig zu verwerten. Und so nutzten die Gastgeber eine Nachlässigkeit in den Buchloer Reihen, um das Remis zu markieren. Unter dem Strich wäre für die Buchloer Reserve mehr drin gewesen.