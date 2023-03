Kreuze für das Waaler Passionstheater

Kruzifixe aus Ton werden in Anita Paulis Werkstatt hergestellt. Der Erlös geht an die Passionsspielgemeinschaft in Waal.

02.03.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Fleißig getöpfert wird gerade in Anita Paulis Kreativwerkstatt „WerkHandKunst“ in Waal. Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer fertigen gemeinsam im Akkord kleine Tonkreuze, die bei den Passionsspielen ausgestellt und verkauft werden. Den Erlös soll die Passionsspielgemeinschaft bekommen.

