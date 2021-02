Kritik am Prozess gegen die Brandstifter

Nach den Stadelbränden im Landkreis Landsberg sind die beiden Täter verurteilt. Doch wie geht es den betroffenen Landwirten und Feuerwehrleuten? Wie wirken die Ereignisse nach? Unsere Zeitung hat nachgefragt

Von Thomas Wunder

28.01.2021 | Stand: 17:15 Uhr

Seit Montag steht die Strafe für die beiden Feuerteufel vom Lechrain fest. Der 25 Jahre alte Haupttäter, der vor einem Jahr mehrere Feldstadel im Landkreis Landsberg und der Region angezündet hat, muss für drei Jahre und zehn Monate hinter Gitter, sein 26 Jahre alter Freund erhielt wegen Beihilfe eine Bewährungsstrafe. Betroffene Landwirte und Feuerwehrleute haben den Prozess in Augsburg mit großem Interesse verfolgt. Was sagen sie zu dem Urteil und wie sehr hat sie die Brandserie in den vergangenen Monaten beschäftigt? Unsere Zeitung hat nachgefragt.