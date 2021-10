Thomas Klaus hat das Kultiplex-Kino in Buchloe mit ins Leben gerufen. Warum er nichts mehr damit zu tun hat – und was er von Verschwörungstheorien hält.

15.10.2021 | Stand: 17:33 Uhr

Kultiplex-Kino, das Gasthaus „Hirsch“ in Lindenberg und der Name „Wumi“, alias Thomas Klaus, sind eigentlich untrennbar miteinander verbunden. Dabei hat sich der 51-Jährige, der den „Hirschen“ von 2000 bis 2019 betrieben hat, schon vor über zwei Jahren aus der Organisation der beliebten Film- und Diskussionsabende zurückgezogen. Wie es dazu gekommen ist und was er von der aktuellen Entwicklung hält, erzählt er im Interview.