Kunst in der Buchloer Region

Lore Kienzl aus Fuchstal arbeitet zwei- und dreidimensional mit Stift, Feder, Papier, Keramik und vielen weiteren Utensilien. Bei aller Kunstfreiheit prägt sie auch die klare Logik der Mathematik

Von Ulrike Reschke

03.04.2021 | Stand: 05:00 Uhr

Mathematik und Kunst haben Lore Kienzl schon als Schülerin fasziniert. Nach dem Abitur wollte sie ursprünglich eine Kunstakademie besuchen. Doch das kam als Ausbildung in den Augen ihrer Eltern nicht infrage. Also studierte sie in München Mathematik. Heute sagt sie: „Das hat mir für die Kunst enorm viel Klarheit gebracht.“