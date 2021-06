Kunsthandwerkermarkt in Waal fällt aus: Hoffnung auf das nächste Jahr

Der Marktgemeinderat sagt die Veranstaltung coronabedingt auch für dieses Jahr ab. Bürgermeister Herbert Protschka erklärt den Entschluss.

23.06.2021 | Stand: 15:55 Uhr

Der Markt Waal sagt wegen der Corona-Pandemie seinen traditionellen Kunsthandwerkermarkt auch in diesem Jahr ab. Nach Einschätzung der Gemeinde lässt die aktuelle Situation einen Markt in dieser Größenordnung nicht zu. Die Entscheidung wurde in Absprache mit dem Marktgemeinderat und der Marktkoordinatorin Helga Backus getroffen.

Absage des Kunsthandwerkermarkts in Waal: Keine leichte Entscheidung

„Ich bedauere sehr, dass wir den Kunsthandwerkermarkt auch in diesem Jahr absagen müssen“, erklärt Bürgermeister Herbert Protschka. Und er führt weiter aus: „Wir haben uns die Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht. Wir waren in den letzten Wochen optimistisch, dass weitergehende Öffnungen auch für große Märkte kommen. Leider lassen uns die Umstände jetzt keine andere Wahl. Leid tut es mir besonders für die Aussteller, die die Absage natürlich am härtesten trifft und natürlich für unsere Marktkoordinatorin Helga Backus, die in den letzten Wochen unermüdlich an Konzepten für die Durchführung gearbeitet hat“. Damit fällt der Markt wie auch 2020 erneut aus.

Robert Protschka, Bürgermeister von Waal Bild: Alexandra Hartmann

Unwägbarkeiten wegen Corona-Pandemie zu groß

Viele hätten sich auf den Markt gefreut. Doch aus Sicht des Gemeinderates sind die Unwägbarkeiten zu groß. Auch wenn die Inzidenzzahlen derzeit niedrig und immer mehr Menschen geimpft sind, hätte die Veranstaltung mit tausenden Besuchern unter den gegebenen Rahmenbedingungen keinen Sinn gemacht, erläutert Protschka.

„Wir hätten nach den derzeit geltenden gesetzlichen Vorgaben nur eine beschränkte Anzahl an Besuchern auf das Marktgelände einlassen können. Dies würde weder die Aussteller noch die Besucher zufriedenstellen. Auch die Durchführung und Kontrolle der Einlassbeschränkungen für Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete wäre aufgrund der zu erwartenden Besucherströme für die Organisation nicht zu stemmen gewesen. Die Gefahr der Ansteckung ist nicht kalkulierbar und niemand will das Risiko für etwaige gesundheitliche Gefahren eingehen“.

Jetzt ruhen die Hoffnungen auf dem nächsten Jahr.

