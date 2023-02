Herausgewachsen: KWS Kölle baut zweite Niederlassung in Buchloe

Der KWS Kölle GmbH wird es am Standort in Mauerstetten zu eng. Darum baut das Unternehmen eine zweite Niederlassung im Buchloer Gewerbegebiet Ost.

20.02.2023 | Stand: 17:50 Uhr

Die KWS Kölle GmbH ist aus ihrem bisherigen Standort in Mauerstetten herausgewachsen. Für die Produktion von Werkzeugen braucht das Unternehmen mehr Platz – und ist im Buchloer Gewerbegebiet Ost fündig geworden. Dort entsteht aktuell eine zweite Niederlassung, die noch diesen Sommer fertig werden soll. KWS Kölle sieht darin auch eine Chance für die Personalgewinnung im Ausbildungs- und Fachkräftebereich.

KWS Kölle wurde bereits 1988 der Firmenstandort in Frankenhofen zu klein

Es ist nicht das erste Mal in der Unternehmensgeschichte, dass KWS Kölle der Standort zu klein wird. 1988 – zehn Jahre nach der Gründung – wurden die Räumlichkeiten in Frankenhofen zu eng. Daraufhin bezog das Team den Standort in Mauerstetten. Das teilt KWS Kölle in einer Pressemeldung mit. Seit dem Umzug ist das Firmengebäude an mehreren Ecken und Enden erweitert worden. Doch nun sind die baulichen Möglichkeiten ausgeschöpft. Also habe sich das Unternehmen dazu entschieden, im Buchloer Gewerbegebiet Ost eine zweite Fertigungsniederlassung aufzubauen.

„Für unseren Unternehmenserfolg ist die Investition in neue Anlagen und Maschinen ein wichtiger Faktor“, teilt Geschäftsführer Christian Streit mit. Für diese wird am komplett eigenständigen Fertigungsstandort in Buchloe viel Platz geschaffen. 1450 Quadratmeter Grundfläche misst die klimatisierte Halle. Zudem biete das Grundstück noch Platz zum Wachsen – das könnte mit Blick auf die Historie wohl von Vorteil sein.

Nachhaltiger Neubau: PV-Anlage erzeugt Strom für Gebäudetechnik in Buchloe

Bei der Planung der neuen Halle stand nach Angaben von KWS Kölle die Nachhaltigkeit im Fokus. Eine Fotovoltaik-Anlage soll umweltschonend Strom für die Gebäudetechnik erzeugen und einen Teil des Strombedarfs der Maschinen und Anlagen abdecken. Im Winter werde die Halle mit einer Grundwasserwärmepumpe beheizt. Zudem wurde bei der Gebäudehülle darauf geachtet, recycelbare Stoffe einzusetzen. Die Halle und Nebengebäude entsprächen dem KfW55-Standard, der energieeffiziente Häuser auszeichnet.

Noch im zweiten Quartal dieses Jahres soll die Produktion in Buchloe starten. Von den 60 Kölle-Mitarbeitern werde ein Startteam beginnen, in Buchloe zu arbeiten. Dieses werde dann nach und nach aufgestockt. So soll das Know-How für die präzise Fertigung der Einzelteile beibehalten bleiben. „Unsere Fertigungstiefe, die von Fräsen, Drehen über Schleifen bis zur Drahterosion geht, werden wir in Buchloe genauso umsetzen können wie in Mauerstetten“, sagt Streit.

Mit dem neuen Standort erhoffe sich die zudem Firma neue Möglichkeiten bei der Personalgewinnung von Auszubildenden und Fachkräften. Denn Angestellte erwarte in Buchloe ein hochmoderner Arbeitsplatz mit viel Licht. Zudem bediene sich die Klimnaanlage neuester Technik und sorge für eine konstante Raumtemperatur ohne Zugluft – auch bei Sommerhitze.

