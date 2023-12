Endoskopie: In Buchloe haben sich auch komplexe Eingriffe etabliert

Dr. Heinrich Steffen erweitert das Team der Buchloer Gastroenterologie. Warum die Abteilung der Buchloer Klinik in der Region außergewöhnlich ist.

04.12.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Der lange in Landsberg tätige Arzt Dr. Heinrich Steffen arbeitet seit November als Oberarzt in der Klinik St. Josef Buchloe. Zusammen mit dem leitenden Oberarzt der Gastroenterologie, Dr. Wolfgang Wistuba, und dem Chefarzt für Innere Medizin, Dr. Sascha Chmiel, soll Steffen laut einer Pressemitteilung der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren für ein hohes fachliches Niveau in der Buchloer Endoskopie sorgen.

„Team ist fachlich und menschlich top“

„Das Team hier ist sowohl fachlich als auch menschlich top“, sagt Steffen, der bereits vor seinem Start in St. Josef gut mit der gastroenterologischen Abteilung zusammengearbeitet hat, wie er sagt. Es habe ohnehin seit Langem eine große gegenseitige Wertschätzung und Respekt füreinander gegeben. Die Entscheidung für die Klinik in der Nachbarstadt sei ihm daher auch nicht schwer gefallen. „Allein die Tatsache, dass hier vier Ärzte vollumfänglich endoskopieren, ist in dieser Region wirklich außergewöhnlich“, erklärt Steffen.

Komplexe Eingriffe wie Endoskopien der Gallenwege etabliert

Dadurch hätten sich in Buchloe auch komplexe Eingriffe etabliert – wie Endoskopien der Gallenwege, die etwa bei Steinleiden vorgenommen werden. Auch Endosonografien, also Ultraschalluntersuchungen des Magen-Darm-Traktes von innen, gehörten zum breiten Spektrum der Buchloer Gastroenterologie. Ebenso wie durch Kontrastmittel unterstützter Ultraschall oder auch Notfalleingriffe.

Der leitende Oberarzt der Gastroenterologie, Dr. Wistuba, freut sich laut Pressemitteilung über den neuen Kollegen. „Wir wissen um die Expertise, die Dr. Steffen mitbringt.“ Dieser werde das Team bei Endoskopien in Magen und Darm verstärken und könne sich auch als Lungenfacharzt einbringen. „Mit ihm können wir nun noch schneller helfen, wenn Patienten Alarmsymptome wie Blut im Stuhl oder unklare Gewichtsabnahme Sorgen bereiten“, sagt Wistuba.

Effizientes internistisches Netzwerk

Dr. Chmiel, der ärztliche Direktor des Buchloer Krankenhauses, lobt das effiziente internistische Netzwerk um die Klinik St. Josef. „Mit Dr. Steffen haben wir unser fehlendes Puzzleteil gefunden“, sagt Chmiel. In der Abteilung könne dann auf weiteres Fachwissen zurückgegriffen werden, lässt sich der Chefarzt in der Pressemitteilung weiter zitieren.

„Und das hört ja in Buchloe nicht auf“, betont Chmiel. „Sollte ein bauchmedizinischer Patient in Buchloe nicht weiter versorgt werden können, ist eine Verlegung ins Klinikum Kaufbeuren in die dortigen Spezialabteilungen um Prof. Diepolder, Gastroenterologie, und Prof. Maier, Chirurgie, jederzeit möglich.“

Als von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifizierter Kooperationspartner mit dem Darmkrebszentrum Kaufbeuren seien gerade Patienten mit neu diagnostiziertem Darmkrebs im Verbund der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren „hervorragend aufgehoben“, sagt Chmiel.