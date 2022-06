Bäume bei Lamerdingen gefällt - Gemeinde sorgt für Ersatz

In der Nähe des Gut Eschenlohmühle bei Lamerdinen (Ostallgäu) wurden mehrere Pappeln gefällt. Lamerdingens Bürgermeister berichtet, wie der Ersatz aussieht.

01.06.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Mehrere alte Pappeln wurden entlang der Gennach bei der Eschenlohmühle gefällt. Darüber informierte Bürgermeister Manuel Fischer in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Lamerdingen.

An der Durchfahrtsstraße bei der Eschenlohmühle sei die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet gewesen, sagte Fischer. Die rund 60 Jahre alten Bäume hätten bereits die der Endzeit ihres Wachstums erreicht. An Stelle der Pappeln wurden 19 junge Bäume gepflanzt. In Absprache mit der Stadt Buchloe wachsen dort nun Hänge-Birken, Schwarzerlen, Winterlinden und Spitzahorn, berichtete der Bürgermeister. (In Füssen sorgt das Fällen von Bäumen immer wieder für Ärger)

Weitere Themen der Sitzung waren:

Stellplatzsatzung: Über die bestehende Stellplatzsatzung aus dem Jahr 2019 wurde in den vergangenen Wochen viel diskutiert. Die Überarbeitung beinhaltet nun, dass pro Wohneinheit – egal ob in Ein- oder Mehrfamilienhäusern – zwei Stellplätze nachzuweisen sind. Werden Tiefgaragen errichtet, so ist ein Drittel der notwendigen Stellplätze je Wohneinheit oberirdisch zu errichten.

Brückenbau: Die Sanierungen der Gehwegbrücken am Feuerwehrhaus und in der Buchloer Straße in Kleinkitzighofen sind in Kürze abgeschlossen, teilte Bürgermeister Fischer. Anschließend werde der Ersatzneubau der maroden Fußgängerbrücke zwischen der Dorfstraße und dem Birkenweg angegangen.

Lesen Sie auch: Prominente Spende für das Gut Eschenlohmühle - Gil Ofarim schickt Preisgeld ins Ostallgäu

Allerdings gestalte sich der Neubau bei dieser Brücke schwieriger. Eine einfache Sanierung sei nicht möglich, da die Widerlager und Fundamente umfassend erneuert werden müssen. Der Neubau werde insgesamt rund 16.000 Euro kosten. Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Sanierung der Brücke.

Nachbarbeteiligung: Gemeinderat Wolfgang Herz erkundigte sich, ob in den Sitzungen eine Bekanntgabe zu Nachbarbeteiligungen überhaupt in der bisher erfolgten ausführlichen Form notwendig ist. Die Räte waren sich darin einig, dass künftig in der Gemeinderatssitzung die Bekanntgaben nicht mehr so ausführlich präsentiert werden. Anschließend informierte Bürgermeister Manuel Fischer noch über die Änderungen der Bebauungspläne in den Nachbargemeinden Amberg und Langerringen.

Heimatbuch: Nachdem das Heimatbuch Dillishausen bereits vergriffen ist, wurde ein Nachdruck der Chronik beauftragt. Seitens der VR Bank ging dazu eine zweckgebundene Spende in Höhe von 500 Euro ein, sodass die Dillishauser Chronik weiterhin zum unveränderten Preis von 35 Euro erhältlich ist, sagte der Bürgermeister.

Lesen Sie auch

Fahrradweg wird ausgebaut Mehr Komfort für Radler zwischen Lamerdingen und Buchloe

Lesen Sie auch: Wieder Zoff um gefällte Bäume im Buchloer Gewerbegebiet