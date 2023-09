Diese Fragen brannten den Menschen in Kleinkitzighofen unter den Fingernägeln

Lamerdinger Bürgermeister Manuel Fischer stand den Kleinkitzighofenern bei der Bürgerversammlung Rede und Antwort. Was die Frauen und Männer wissen wollten.

27.09.2023 | Stand: 10:24 Uhr

Bei der Bürgerversammlung in Lamerdingen hatten die Bürgerinnen und Bürger aus dem Ortsteil Kleinkitzighofen viele Fragen. Ihre Wortmeldungen im gut gefüllten Bürgerhaus betrafen insbesondere Bau- und Verkehrsthemen. Ein Teilnehmer wollte wissen, ob die Planungen für altersgerechtes Wohnen in der Gemeinde weiter verfolgt werden.

Bürgermeister Manuel Fischer berichtete daraufhin, dass ein Mehrparteienhaus im Baugebiet Süd in Dillishausen geplant sei. Details könne er aber erst nächstes Jahr nennen. Ob eine weitere Straßenleuchte in der Gewerbestraße aufgestellt wird, wollen die Verantwortlichen in einer der kommenden Sitzungen besprechen, ebenso wie die Frage nach einem Verkehrsspiegel an der Kreuzung Singoldstraße/Kapplgass.

Wie steht es um das altersgerechte Wohnen in Kleinkitzighofen?

Zum wiederholten Mal bemängelte ein Bürger, dass in der Dorfstraße in Kleinkitzighofen Lastwägen auf dem Fußweg parken. Fischer versprach, sich diesem Thema anzunehmen. Zudem wünschen sich die Bürger aus Kleinkitzigofen mehr Hundeklos im Ortsteil. Die Verbindungsstraße zwischen Großkitzighofen und Holzhausen wird derzeit von Holzhausen aus erneuert. Warum die Sanierung nicht auch aus Richtung Großkitzighofen erfolgt, wollte ein Bürger wissen.

Fischer erklärte, dass die Gemeinderäte nach einer Ortsbegehung das Teilstück zwischen Ortseingang und Fischzucht für noch in Ordnung befunden haben und der weitere Verlauf in Richtung Holzhausen in einem tragbaren Zustand sei. Daraus resultierten die einseitigen Bauarbeiten. Dennoch werde eine Erneuerung der betreffenden Bereiche in den kommenden Jahren nötig, das Gremium will ich künftig damit beschäftigen.

Straßenabschnitt soll im Winter häufiger gestreut werden

Der Bürgermeister versprach zudem, den Straßenabschnitt im Winter häufiger streuen zu lassen. Ein Bürger äußerte den Wunsch nach einem zweiten Wasserbecken im Großkitzighofer Friedhof, da die Wege zum derzeit einzigen Becken für manche zu weit seien. Das Anliegen wird in eine der nächsten Sitzungen mit aufgenommen. Alle Friedhöfe der Gemeinde werden demnächst mit Handwägen ausgestattet, sagte Fischer.

