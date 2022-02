E-Auto fängt bei Lamerdingen während der Fahrt Feuer

Bei Lamerdingen im Ostallgäu hat ein E-Auto während der Fahrt Feuer gefangen. Innerhalb kurzer Zeit stand das Elektroauto in Vollbrand.

09.02.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Bei Lamerdingen im Ostallgäu hat ein E-Auto während der Fahrt angefangen zu brennen. Der 37-Jährige Fahrer nahm während der Fahrt zwischen Dillishausen und Kleinkitzighofen Brandgeruch im Fahrzeuginneren wahr. Das berichtet die Polizei.

Der 37-Jährige hielt sofort an und stieg aus seinem Auto aus. Innerhalb kurzer Zeit stand das E-Auto on Vollbrand. Die Freiwilligen Feuerwehren aus den umliegenden Orten Buchloe, Lamerdingen und Kleinkitzighofen konnten den Brand löschen. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von 8000 Euro. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus.

