In Lamerdingen steigen die Schulden

Die Gemeinde Lamerdingen investiert heuer viel Geld – etwa in die Erschließung des Baugebiets Dillishausen Süd. Wo bald außerdem Bauplätze entstehen.

27.03.2022 | Stand: 11:49 Uhr

In der jüngsten Gemeinderatssitzung beschäftigten sich die Lamerdinger Rätinnen und Räte unter anderem mit dem Haushaltsplan für das laufende Jahr. Obwohl die Schulden deutlich steigen, gab es im Gemeinderat keine Diskussionen über die Finanzen.

Den Sachverhalt erklärte Monika Götzfried von der Verwaltungsgemeinschaft Buchloe anhand einer Präsentation. Der Gesamthaushalt der Gemeinde Lamerdingen umfasst rund 8,15 Millionen Euro. Er setzt sich zusammen aus dem Verwaltungshaushalt (knapp 4,3 Millionen Euro) sowie dem Vermögenshaushalt (knapp 3,9 Millionen Euro). Im Verwaltungshaushalt enthalten sind die laufenden Ausgaben einer Kommune – etwa für die öffentliche Sicherheit, Bauwesen sowie für öffentliche Einrichtungen wie beispielsweise Kindergarten, Verkehr oder die Feuerwehr.

Tiefbaumaßnahmen fressen Loch in Lamerdinger Haushaltsplan

Die größten Ausgabeposten, so wurde es in der Sitzung erklärt, sind heuer Grunderwerbsvorgänge und Tiefbaumaßnahmen – Straßenbau, Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung – und die Straßenbeleuchtung. Für die Erschließung des neuen Baugebiets Dillishausen Süd sind dafür rund 922.000 Euro veranschlagt. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen werden rund 609.000 Euro aus den Rücklagen der Gemeinde entnommen. Zusätzlich werde für die anstehenden Investitionen ein Kredit in Höhe von 1,56 Millionen Euro aufgenommen.

Das Darlehen in Höhe von 1,1 Millionen Euro, das ursprünglich für das Jahr 2021 geplant war, wurde nicht beansprucht. Die Schulden der Gemeinde Lamerdingen werden somit bis zum Ende dieses Jahres von 1,8 Millionen Euro weiter ansteigen auf 3,1 Millionen Euro.

Gemeinderat stimmt Haushalt ohne Diskussion geschlossen zu

Als Haupteinnahmequelle wurde in der Gemeinderatssitzung die Einkommensteuerbeteiligung genannt – die spülte rund 1,3 Millionen Euro in die Gemeindekasse. Schlüsselzuweisungen brachten der Gemeinde 629.000 Euro ein und die Gewerbesteuer 550.000 Euro.

Lesen Sie auch

Wohnen, Kita, Gewerbe: Igling investiert heuer viel Geld Igling investiert

Nach der Vorstellung stimmten die Gemeinderäte dem Haushaltsbeschluss einstimmig zu. Auch der Stellenplan und der Finanzplan mit Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025 wurden beschlossen.

Bebauungsplan wird geändert - im Lamerdingens Westen gibt es bald Baugrund

Neben dem Haushaltsplan beschäftigte sich das Gremium mit dem Bauen in der Gemeinde. In der Wiesenstraße im Lamerdinger Westen gibt es bald neuen Baugrund. Dort war ein unbebautes Grundstück bisher als Grünfläche ausgewiesen. Der Gemeinderat hat das Verfahren zur Änderung des Bebauungsplans nun in die Wege geleitet. Nach der öffentlichen Auslage des Entwurfs kamen von verschiedenen Behörden und Beteiligten Stellungnahmen. Diese wurden von der Gemeinde Lamerdingen abgewogen und eingearbeitet. Der Bebauungsplan wird nun in Kraft gesetzt.

In Großkitzighofen soll eine ehemalige Scheune in der Poststraße in einen modern gestalteten Wohnraum umgebaut werden. Das Wohnhaus soll eine Grundfläche von etwa zwölf mal zwölf Metern haben. Gemeinderat Stefan Geirhos befürwortete ausdrücklich, dass das Bestandsgebäude erhalten bleiben soll. Die Ratsmitglieder sprachen sich einstimmig für das Bauvorhaben aus. Ebenfalls einstimmig durchgewunken wurde eine formlose Bauvoranfrage aus dem Ortsteil Kleinkitzighofen: Dort möchte ein Bauherr ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohneinheiten errichten lassen. Die Gemeinderäte hatten keine Einwände dagegen.

Sie wollen immer über die neusten Nachrichten aus Buchloe und der Umgebung informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter.