Zisternen sind jetzt Pflicht in Dillishausen

Der Gemeinderat Lamerdingen legt fest, dass Bauherren Zisternen errichten müssen. Zudem beschäftigen ein Jugendgewehr und überstehende Rotorblätter das Gremium.

29.04.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Müssen Häuslebauer im Neubaugebiet künftig Zisternen errichten? Das strebt der Lamerdinger Gemeinderat als Reaktion auf wenig Niederschlag an. In der jüngsten Sitzung diskutierten die Ratsmitglieder darüber, den Bau von Zisternen vertraglich vorzuschreiben.

Der Entwurf des Bebauungsplans „Dillishausen – Augsburger Straße an der Salach“ sieht insgesamt vier Baufelder vor: zwei für Doppelhäuser und zwei für Einzelhäuser.

Gemeinderat Lamerdingen diskutiert: Müssen Häuslebauer in Dillishausen Zisternen einbauen?

Uneinigkeit herrschte in der Frage, ob der rund 5000 Euro teure Bau einer Zisterne pro Haus verpflichtend festgelegt werden soll. Aufgrund der Trinkwasserknappheit und als Beitrag zum Hochwasserschutz entschied sich die Mehrheit für den Zisternen-Zwang. Da dies jedoch baurechtlich nicht in einem Bebauungsplan gefordert werden kann, wurde mit drei Gegenstimmen beschlossen, die Errichtung von Zisternen mit einer Mindestgröße von drei Kubikmetern in den städtebaulichen Vertrag aufzunehmen.

Weitere Themen waren:

Kanal Bereits im Jahr 2017 wurden die Kanäle des Ortsteils Dillishausen inspiziert. Das Ingenieurbüro RIWA stellte dem Gemeinderat jetzt die Ergebnisse vor. Demnach wird der Sanierungsbedarf in Dillishausen auf rund 300.000 Euro geschätzt. Für die Planung könnten Fördergelder in Höhe von rund 44.000 Euro beantragt werden. Voraussetzung ist jedoch, dass das gesamte Gemeindegebiet betrachtet wird. Es müssten also die Schmutz- und Mischwasserkanäle in Lamerdingen

Das Ingenieurbüro empfahl, auch die Regenwasserkanäle mit ins Reinigungs- und Inspektionsprogramm aufzunehmen, weil diese oft stark verschmutzt seien und somit die die hydraulische Leistungsfähigkeit senkten. Die weiteren Maßnahmen sollen zu einem späteren Zeitpunkt zusammengestellt und beschlossen werden, befand der Gemeinderat.

Jugendgewehr Für ausführliche Diskussionen sorgte der Antrag des Schützenvereins Schützenlust Dillishausen für einen gemeindlichen Zuschuss in Höhe von 400 Euro zu einem Jugendgewehr mit Ausrüstung für 1.900 Euro. Der Gemeinderat hatte bisher nur Zuschüsse bei baulichen Veränderungen oder Anschaffungen für den allgemeinen Betrieb – wie beispielsweise Auswertungssysteme und EDV – gewährt. Die Räte waren sich einig, die Jugendarbeit unterstützen zu wollen, sahen bei einer Genehmigung aber auch die Gefahr, dass sie künftig über immer mehr gleichartige Anträge entscheiden müssen. Man einigte sich auf einen Kompromiss: Es werden einmalig zehn Prozent des Anschaffungspreises, also 200 Euro, übernommen. Bürgermeister Manuel Fischer erläuterte, dass derzeit von der VG Buchloe eine Richtlinie zur Vereinsbezuschussung erarbeitet wird und dann einheitliche und klare Regelungen gelten.

Windenergie Ein Detail zum Bau von Windrädern beschäftigte die Räte ebenfalls: Die im Teilflächennutzungsplan der Gemeinde als Konzentrationszonen für Windenergieanlagen ausgewiesenen Flächen werden als sogenannte „Rotor-außerhalb-Flächen“ festgelegt. Das bedeutet, die Rotorblätter der Windräder können über die Konzentrationszonen hinausragen. Das sei notwendig, da zwei Trassen die Positionierung beeinflussen. Der Teilflächennutzungsplan wird entsprechend geändert.

Da die Konzentrationsfläche auch an der Grenze zu Langerringen liegt, soll die Zulässigkeit von „Rotor-Out“ im Langerringer Flächennutzungsplan mit aufgenommen werden.

Lesen Sie auch: "Es kann nur aufwärts gehen" - Lamerdinger Familie nach Brand am Rohbau am Neujahrstag optimistisch