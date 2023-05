Die Lamerdinger Notenwartin Stephanie Keller hat den Überblick

Stephanie Keller berichtet von ihrem Ehrenamt als Notenwartin beim Musikverein Lamerdingen. Wann ihr die Zettelwirtschaft besonders Kopfzerbrechen bereitete.

23.05.2023 | Stand: 17:03 Uhr

Bei Bränden nachts ausrücken, Nachwuchsspieler trainieren, beim Dorffest Gläser spülen: Engagement hat unzählige Gesichter und jedes davon bereichert unsere Gesellschaft. Egal ob in Vereinen und Organisationen oder auf eigene Faust - viele Menschen von nebenan leisten Unglaubliches. In unserer Serie wollen wir in loser Reihenfolge engagierte Menschen vorstellen, die den Laden am Laufen halten.

Was für einen Fußballverein der Platzwart ist, ist für den Musikverein der Notenwart. Stephanie Keller vom Musikverein Lamerdingen gibt einen Einblick in ihre ehrenamtliche Arbeit.

Seit 20 Jahren ist Stephanie Keller Notenwartin beim Musikverein Lamerdingen

Vor rund 20 Jahren kam Stephanie Keller eher zufällig zu dieser Aufgabe, die ihr viel Freude macht, sagt sie. Seit dieser Zeit verbringt sie mehrere Stunden im Monat mit der Registrierung, Sortierung und dem Kopieren von Notenblättern. Etwa 5500 Kopien wandern jedes Jahr durch ihre Hände.

Der Musikverein besitzt Kopien von über 400 verschiedenen Stücken. „Alleine die Noten für Konzerte, die in den letzten Jahren gespielt wurden, dürften etwa 150 Stück sein“, schätzt Stephanie Keller.

Die größte Herausforderung der vergangenen Jahre sei der Umzug vom Proberaum in der alten Schule Lamerdingen in das renovierte Dorfhaus gewesen. Zahllose Umzugskisten mit Notenmaterial mussten damals mit Sackkarren in das Haus gegenüber geschafft werden. Das neue Dirigentenzimmer stattete der Musikverein damals mit maßgefertigten Notenschränken aus. Die machen die Archivierung des Materials jetzt deutlich einfacher.

Lesen Sie auch die anderen Teile dieser Serie: