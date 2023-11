Musikalisch einmal um die Welt mit der Singgemeinschaft Lamerdingen

Die Singgemeinschaft Lamerdingen gibt im Bürgerhaus Kleinkitzighofen ein Konzert und trifft damit den Nerv des Publikums.

08.11.2023 | Stand: 11:32 Uhr

Einmal um die Welt zu reisen, muss gar nicht teuer sein. Die Singgemeinschaft Lamerdingen bewies mit ihrem Konzert „Eine musikalische Reise um die Welt“, dass man für authentische klangliche Erlebnisse gar nicht tief in die Tasche greifen muss.

Die 23 Sängerinnen und Sänger zeigten unter Leitung von Alexandra Szabo eindrucksvoll ihr außerordentliches Gespür für die Lieder der verschiedenen Länder. Im voll besetzten Bürgerhaus in Kleinkitzighofen sollten musikalisch Grenzen gesprengt werden. Von Europa ging es nach Amerika und von dort weiter bis nach Neuseeland.

Von Europa bis nach Neuseeland - eine "Reise um die Welt" mit der Singgemeinsschaft Lamerdingen

Unterstützt wurden die Sängerinnen und Sänger von einigen Musikern des Musikvereins Lamerdingen. Die einzelnen Instrumente setzten sich bei jedem gespielten Stück zu einem wunderbaren, landestypischen Klang zusammen. Spezialeffekte in der Percussion sorgten bei einigen Stücken für das richtige „Feeling“.

Wo beim moldawischen Lied „Nadeschda“ der Wechsel zwischen einer traurigen und einer fröhlichen Melodie für Abwechslung sorgte, gelang es den Musikern beim karibischen Stück „Blue Night“, dass sich die Zuhörer gedanklich in einer Bar am Strand mit einem Cocktail in der Hand wieder finden.

Musikverein Lamerdingen unterstützt die Sängerinnen und Sänger

Keine Kosten und Mühen wurden bei den Sängerinnen und Sängern gescheut: Passend zu jedem Stück hatten die Männer eine Kopfbedeckung auf und die Frauen einen Schal umgelegt. Besonders erwähnenswert sind die humorvollen Ansagen von Nina Albert-Gondrand. Sie schaffte es, den Zuhörerinnen und Zuhörern bei jeder Ansage ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Beim bekannten Gesangsstück „La montanara“ war der Wechsel zwischen den einzelnen Stimmlagen besonders schön zu hören. Das aus Südafrika stammende Lied „Siyahamba“ wurde flott gesungen, sodass sogar die Zuhörer vom Rhythmus angesteckt wurden und begeistert mitwippten. Als eines der letzten Lieder präsentierte der Chor „Give Us Peace“.

Wünsche für den Frieden waren den Künstlern des Abends besonders wichtig. Perfekt begleitet wurden die Sängerinnen und Sänger von Margit Sedlmair am Klavier.

