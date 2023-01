Verjüngungskur an der Spitze des Lamerdinger Musikvereins

Bianca Jaser ist neue Vorsitzende. Der Dirigent lobt die Kapelle, mit der er heuer viel vorhat. Grund zur Vorfreude bietet die Aussicht auf ein Großevent.

Jünger und weiblicher wird der neue Vorstand des Lamerdinger Musikvereins: Bei der Jahresversammlung wurde Bianca Jaser zur neuen Vorsitzenden gewählt. Ihr zur Seite steht als zweite Vorsitzende Maria Weiß. Dirigent David Schöpf lobt das Niveau der Kapelle – und hat große Pläne.

Nach Corona-Pause hat der Musikverein Lamerdingen wieder viele Auftritte

Der Bericht der Schriftführerin zeigte, dass es nach dem Wegfall der Corona-Maßnahmen wieder zahlreiche Auftritte gab. Die Mitglieder untermalten kirchliche, weltliche und kulturelle Veranstaltungen musikalisch. Man merkte, dass es den derzeit 65 Musikerinnen und Musikern wieder Spaß machte, sämtliche Termine wahrzunehmen. Auch der anschließende Kassenbericht bewies, dass der Verein gut aufgestellt ist.

Dirigent David Schöpf lobte die Mitglieder und merkte an, dass für ihn das Niveau der Kapelle merklich steige. Auch nach kurzen Einprobenphasen könne das zuvor Erlernte bei einem Auftritt abgerufen werden. „Es geht top voran“, betonte er. Im neuen Jahr 2023 wolle er mehr zusammen mit der Jugend des Vereins machen.

Dirigent David Schöpf gibt mit dem Musikverein Abschlusskonzert seines Bachelor-Studiums

Außerdem werde es für Schöpf ein aufregendes Jahr, weil er zusammen mit dem Musikverein Lamerdingen im Juli sein Bachelorabschlusskonzert im Fach Blasorchesterleitung absolvieren möchte.

Die Jugendbeauftragte Karola Schenck gab in ihrem Bericht einen Überblick über die Nachwuchs-Talente in Lamerdingen. Eine Rekordanzahl von 25 Blockflötenschülern lasse auf das steigende Interesse an der Ausbildung an einem Instrument schließen. Die Jugendkapelle Lamerdingen/Gennach besteht derzeit aus 28 Jugendlichen. 21 davon kommen aus Lamerdingen. 13 Schüler wurden beim Jahreskonzert für abgelegte Prüfungen mit einer Urkunde ausgezeichnet.

Die große Anzahl der Auftritte der Jugendkapelle legte die Jugendvertreterin Julia Weiß dar. Dabei spielen die Musikerinnen und Musiker nicht nur als Vorgruppe der Stammkapelle oder beispielsweise auf Martinsumzügen, sondern werden inzwischen auch von Vereinen zur Unterhaltungsmusik gebucht.

Vorbereitungen für Bezirksmusikfest 2025 in Lamerdingen rollen an

Einen Ausblick auf das Bezirksmusikfest 2025 gab der scheidende zweite Vorsitzende Martin Herz. Kontakte zu Ausrichtern der Vorjahre wurden bereits geknüpft, die Arbeitsgruppen haben sich auch schon getroffen. „Wir haben Lust auf dieses Fest“, war das Resümee von Martin Herz.

Neuer Vorstand des Lamerdinger Musikvereins:

1. Vorsitzende: Bianca Jaser

2. Vorsitzende: Maria Weiß

1. Kassiererin: Monika Hefele

2. Kassiererin: Sabine Cavegn-Fendt

1. Schriftführerin: Kathrin Klöck

2. Schriftführer: Christian Trieb

Beisitzer: Daniela Jaser, Fabian Jaser, Patrick Jaser, Michael Lang

Dirigent: David Schöpf

Jugendbeauftragte: Karola Schenck

