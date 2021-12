Antrag auf Tempo 30 scheitert denkbar knapp

Die Anwohner mehrerer Straßen haben Unterschriften für eine 30er Zone in Lamerdingen gesammelt. Der Gemeinderat diskutiert ausführlich darüber.

Eine Unterschriftenliste von zahlreichen Anwohnern aus der Poststraße, dem Breitenweg und der Straße Am Grasflecken lag dem Gemeinderat in seiner letzten Sitzung für das Jahr 2021 vor.

Die Bürgerinnen und Bürger wünschen sich für ihre Straßen eine Tempo-30-Zone, da nicht überall ein Gehweg existiert. Sie sehen eine mögliche Unfallgefahr für die Fußgänger, insbesondere für die Schulkinder. Nach ausführlicher Diskussion ergab die Abstimmung ein Patt. Der Antrag ist damit zunächst abgelehnt.

Abgelehnt: Antrag auf 30er Zone in Lamerdingen scheitert

Und das obwohl die Ausweisung rechtlich möglich und auch sinnvoll gewesen wäre. So lautete die Nachricht nach einem Ortstermin und fachlicher Überprüfung. Allerdings gebe es bei einer durch Schilder gekennzeichneten Temporeduzierung immer noch Autofahrer, die diese missachteten und zu schnell fahren. Alle Gemeinderäte diskutierten ausführlich über die Situation in dem Wohngebiet.

Lamerdinger Gemeinderäte diskutierten angeregt

Fritz Heim schlug vor, eine Verkehrsmessung vorzunehmen, um feststellen zu können, wie viele Autos mit welcher Geschwindigkeit die Straßen passieren. Eine Datenerhebung mit einem Gerät der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Buchloe sei möglich. Die Räte waren sich aber einig, dass dies erst im Frühjahr und nach Beendigung der Bauarbeiten für den Glasfaserausbaus sinnvoll sei. Nach längerer Diskussion ließ Bürgermeister Manuel Fischer abstimmen. Er, Zweiter Bürgermeister Winfried Kastl sowie drei weitere Räte votierten für den Antrag, fünf Gemeinderäte dagegen. In einer solchen Situation (Stimmengleichheit) gilt der Antrag gemäß Geschäftsordnung als abgelehnt. Es soll aber ein Kriterienkatalog erstellt werden, in dem festgelegt wird, für welche Straßen eine Tempo-30-Zone vorgesehen werden kann.

In Lamerdingen sollen diverse neue Häuser entstehen

Zudem befasste sich das Gremium mit mehreren Bauanträgen. So soll im südlichen Bereich der Hauptstraße in Lamerdingen ein Mehrfamilienhaus mit acht Wohneinheiten entstehen. Der Bau werde von der Fahrbahn weggerückt, sodass zur Hauptstraße hin ein größerer Vorgarten entsteht. Dies begrüßte Bürgermeister Fischer ausdrücklich. In der Molkereistraße plant ein Bauherr zwei Mehrfamilienhäuser. Nach dem Abbruch von landwirtschaftlich genutzten Bestandsgebäuden sowie Silos und Gruben wird ein Haus an ein noch bestehendes Gebäude angebaut und ein weiteres neu errichtet. In beiden Häusern entstehen je drei Wohneinheiten. Die benötigten Stellplätze werden durch acht in einer Tiefgarage und weiteren sechs zusammen mit einem barrierefreiem Stellplatz geschaffen. Die Gemeinderäte erteilten einstimmig das Einvernehmen, sofern die geplanten Standgiebel in Gauben umgeplant werden, damit die notwendigen Abstandsflächen eingehalten werden können.

Notwendige Abstandsflächen sind einzuhalten

Eine Antragstellerin möchte im Heiligmahdweg in Dillishausen ein Wohnhaus mit Doppelgarage bauen. Dafür ist ein Teilabbruch einer Tenne nötig. Das gesamte Vorhaben fügt sich mit der ortstypischen ländlichen Gestaltung in die Umgebung ein, erläuterte Fischer. Einstimmig wurde der Antrag bewilligt. Ebenso wie der Bau einer Maschinenhalle in Kleinkitzighofen im Bereich Heidenwegacker. Sie soll 50 auf 20 Meter groß werden, mit einer Firsthöhe von 10,20 Metern.

