Lamerdinger Gemeinderat tagt ab sofort hybrid

Als weitere Corona-Maßnahme können Lamerdinger Gemeinderäte ab sofort digital an Sitzungen teilnehmen. Ein Mitglied schaltete sich gleich danach aus Dänemark zu.

Der Lamerdinger Gemeinderat beschäftigte sich in seiner jüngsten Sitzung unter anderem mit der Organisation künftiger Sitzungen. Seit 7. April haben sich die Richtlinien des Robert-Koch-Instituts zur Risikobewertung geändert. Dies bedeutet im Besonderen für Gemeinderatssitzungen: Sollte eine Person, die an einer Sitzung teilgenommen hat – gleich ob als Gemeinderat oder Besucher – positiv auf das Coronavirus getestet werden, werden sämtliche Anwesenden als Kontaktpersonen der Kategorie 1 behandelt.

Dies geschieht, falls die Gemeinderatssitzung im sogenannten „infektiösen Zeitintervall“ liegt. Für jeden Teilnehmer wäre dann eine 14-tägige Quarantäne anzuordnen. Bei einem Infektionsfall wäre die Gemeinde demnach handlungsunfähig.

Bürgermeister Fischer empfiehlt hybride Sitzungen

Dies gilt es laut Bürgermeister Manuel Fischer zu verhindern. Das Gremium hat deshalb auf Empfehlung von Fischer beschlossen, die Sitzungen ab sofort hybrid, also digital, anzubieten. Hybrid bedeutet, dass die Möglichkeit für die Räte geschaffen wurde, von unterwegs oder von zu Hause aus live an Sitzungen teilzunehmen.

Lediglich der Bürgermeister muss wegen der gesetzlich vorgegebenen Wahrung der Öffentlichkeit im Sitzungssaal anwesend sein. Den Räten ist es freigestellt, ob sie digital oder persönlich teilnehmen. Direkt im Anschluss an diesen einstimmigen Beschluss haben sich zwei Gemeinderatsmitglieder digital zugeschaltet und waren bei der weiteren Besprechung online dabei.

Gemeinderat schaltet sich umgehend aus Dänemark zu

Beispielsweise war Gemeinderat Markus Sellmann dienstlich in Dänemark unterwegs und freute sich darüber, sich von dort aus live in die Sitzung zuzuschalten. Fischer war erleichtert und zufrieden, dass damit eine Lösung beschlossen wurde, die in der derzeitigen Pandemie-Phase zeitgemäß und notwendig ist und auf Anhieb ohne Probleme funktioniert hat.

Anschließend wurde mit der Tagesordnung fortgefahren: Die Gemeinde erhielt im vergangenen Jahr rund 7000 Euro Geld- und Sachspenden von Firmen und Privatpersonen. Diese wurden und werden zur Erfüllung von Aufgaben im sozialen Bereich verwendet. Sie haben keine Auswirkungen auf Beziehungen zwischen der Gemeinde Lamerdingen und den Spendern. Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Annahme der im vergangenen Jahr eingegangen Spenden.

Die Differenz zwischen Einkauf und Verkauf des Wassers betrug in Lamerdingen im vergangenen Jahr rund 6000 Kubikmeter. Die Differenz entsteht beispielsweise durch Löschwasser oder Hydrantenspülungen. Da sie nur etwa vier Prozent entspreche, könne von einem sehr guten Versorgungsnetz gesprochen werden.

Diskussion um Sitzungsbeginn im Sommer

Josef Batzer schlug vor, in den Sommermonaten den Beginn der Sitzung von 19.30 Uhr auf 20 Uhr zu verschieben. Fischer entgegnete ihm, dass er den Beginn um 19.30 Uhr bevorzuge, dann sei man auch früher fertig. Gemeinderat Winfried Kastl empfahl, die Uhrzeit zu belassen, da einige Räte früh morgens zur Arbeit müssen. Nach einer regen Diskussion aller Gemeinderäte wurde vereinbart, dass künftig die Sitzungen um 20 Uhr stattfinden sollen. Fischer wünschte sich jedoch von den Räten, dass sich jeder zu Hause gut auf die Sitzungen vorbereite, damit diese nicht unnötig in die Länge gezogen werden.

