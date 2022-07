Durch den Landkreis Landsberg streift offenbar ein Wolf. Das Tier ist schon mehrfach gesichtet worden. Was Jäger Spaziergängern nun raten.

Von Manuela Schmid

04.07.2022 | Stand: 06:01 Uhr

Ein Wolf streift durch den Landkreis Landsberg. Wo sich das Tier aktuell befindet, ist derzeit unklar. Offenbar aus Richtung Birkland (Kreis Weilheim-Schongau) war der Wolf über die Landkreisgrenze nach Apfeldorf gewandert. Dort wurde er zunächst in der Nähe von zwei Höfen, später in Apfeldorfhausen in der Nähe des Kreisverkehrs Richtung Reichling gesehen. Dann lief das Tier offenbar weiter nach Stoffen – und das bislang letzte Mal wurde der Wolf in Pitzling gesichtet.

