Landwirtschaftliches Anwesen in Buchloe weicht Doppelhäusern

An der Buchloer Nebenhornstraße sollen 18 Doppelhaushälften und ein Einfamilienhaus entstehen. Welche Rolle Wasserversickerung und Schallschutz dabei spielen.

14.02.2021 | Stand: 07:25 Uhr

An der Nebelhornstraße in Buchloe kann bald gebaut werden. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung die neue Satzung für das Baugebiet „Buchloe Südost III“ beschlossen. Wie mehrfach berichtet, sollen anstelle eines bisherigen landwirtschaftlichen Anwesens samt Nebengebäuden künftig 18 Doppelhaushälften und ein Einfamilienhaus entstehen. Insgesamt ist das Grundstück rund 5500 Quadratmeter groß, gebaut werden soll in Etappen. Die Erschließung des Grundstücks ist von der Nebelhornstraße her über private Stichstraßen geplant.