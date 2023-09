Langerringen bekommt einen "V-Mini-Markt"

In Langerringen gibt es mit dem "V-Mini-Markt" eine neue Einkaufsmöglichkeit. Was das besondere an dem Geschäft ist und wie der Einkauf dort funktioniert.

Von Christian Kruppe

05.09.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Mit einem freudigen Lächeln steht Langerringens Bürgermeister Marcus Knoll zwischen Regalen mit Duschgel und Waschmittel. „Das ist ein großartiger Tag für unsere Gemeinde. Endlich können wir unsere Nahversorgung komplettieren“, freut sich Knoll. Seit Donnerstag hat Langerringen wieder einen Supermarkt – und zwar genau dort, wo erst der Dorfladen entstehen sollte. Der „V-Mini-Markt“ bietet auf rund 450 Quadratmetern etwa 3500 Artikel für den täglichen Bedarf an.

