Schwertransport liefert Module für neue Intensivstation

Ein Schwerlasttransport rollt nachts durch Buchloe und bringt Modulteile für die Intensivstation der Klinik St. Josef. Wie die Baustelle voranschreitet.

Die neue Intensivstation der Klinik St. Josef in Buchloe nimmt bereits Gestalt an, obwohl der Spatenstich erst im Februar diesen Jahres war. Möglich macht das die Modulbauweise, bei der große Bauteile nahezu fertig angeliefert und vor Ort zusammengesetzt werden.

Schwerlasttransporte liefern tonnenschwere Modulteile nach Buchloe

Diese Module wurden jüngst mittels Schwerlasttransporten in der Nacht durch das Wohngebiet an die Baustelle gefahren. Die Nachtkonvois transportierten 18 Module, wie Gabriele Apfelbacher, Pressesprecherin der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren mitteilt. „Die Module sind zwischen 11,50 und 14 Meter lang sowie vier Meter breit. Sie wiegen je zwischen zehn und 14 Tonnen“, so Apfelbacher. Gefertigt wurden die Module in einem Werk der Firma ADK im baden-württembergischen Neresheim.

Neubau der Buchloer Intensivstation voll im Zeitplan

An der Baustelle kann nun der Innenausbau der 700 Quadratmeter großen Station, die an der Südseite an das Gebäude angebaut wird, beginnen. Bislang liegt das Bauvorhaben für 5,7 Millionen Euro voll im Zeitplan, wie Apfelbacher berichtet. Noch im Herbst diesen Jahres soll die Intensivstation eröffnet werden.

Nötig wurde der Neubau, da die über 30 Jahre alte Intensivstation des Buchloer Krankenhauses zu beengt war. Außerdem seien die Anforderungen an die Intensivmedizin in den vergangenen Jahren gestiegen.

