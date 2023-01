Diese 13-jährige Allgäuerin spendete ihre Haare für die Kinderkrebshilfe

Nina Seelos (13) aus Leeder trennt sich von ihren langen Haaren und spendet sie an die Kinderkrebshilfe. Warum ihr das Abschneiden gar nicht schwer fiel.

10.01.2023 | Stand: 05:04 Uhr

Es war ein Video im Internet, das Nina Seelos aus Leder anspornte. Darin ging es um ein Mädchen, dass sich die Haare zugunsten von krebskranken Kindern abschneiden ließ. Das wollte die damals Elfjährige auch machen und begann, sich die Haare wachsen zu lassen. Zwei Jahre später sind die beiden Zöpfe gut 35 Zentimenter lang. Oder besser gesagt: Sie waren es.

13-Jährige aus Leeder spendet Haare an Kinderkrebshilfe

Denn Nina hat sie abgeschnitten, um das Haar an den Partner der Kinderkrebshilfe im Münsterland zu verschicken. Dieser fertigt daraus Echthaarperücken und überweist je nach Länge und Qualität einen Geldbetrag an die Krebshilfe oder eine andere Organisation, die zur Auswahl steht.

Sie habe sich zunächst etwas gewundert, erzählt Mutter Jessica Seelos, als Nina sie in ihren Plan einweihte. Doch dann sei sie natürlich sehr stolz gewesen, dass ihre Tochter dieses Durchhaltevermögen und das soziale Engagement aufbringt. Nina Seelos besucht mittlerweile die siebte Klasse des Welfen-Gymnasiums in Schongau und ist vielseitig interessiert. Sie reitet gerne, fährt Mountainbike, ist Ministrantin in der Pfarrei Leeder und spielt Querflöte. Zusammen mit ihrem Bruder Tim, der Trompete spielt, begleitet sie auch die vierzehntägigen Wortgottesdienste im Klinikum Landsberg musikalisch.

Die langen Haare seien beim Sport lästig gewesen

Auf ihre Haarspende angesprochen meint Nina, dass sie es eher nicht mehr machen würde. Denn die langen Haare seien etwa beim Sport einfach lästig gewesen. Sie kenne eine Ministrantin in Leeder, die ebenfalls ihre Haare gespendet hatte, berichtet sie weiter. Eine Freundin habe sich die langen Haare abschneiden lassen und die seien hingegen einfach im Müll gelandet. Als sie ihr von der verpassten Chance erzählte, habe die Freundin sich geärgert.

Allzu bekannt scheint die Art von Spende nicht zu sein. Voraussetzung ist, dass der Zopf, der abgeschnitten werden soll, mindestens 25 Zentimeter lang ist. Die Haare sollten gewaschen und getrocknet sein und möglichst mit einem Haarband zusammengehalten werden. Unter bestimmten Voraussetzungen können auch gefärbte Haare verwendet werden.

Friseure kennen Voraussetzungen für Haarspende

Viele Friseure wüssten aber über diese Voraussetzungen Bescheid. Nina war in Karin Schwimbachers Salon „Ihr Friseur“ in Denklingen, die auch berichten konnte, wie mühsam es sei, aus den gespendeten Haaren eine Perücke zu fertigen. Das dauere etwa vier bis fünf Stunden.

Wer Ninas Haare später einmal auf dem Kopf tragen wird, bleibt übrigens anonym. Zumindest kann sie jedoch sicher sein, damit etwas Gutes für kranke Menschen getan zu haben.

Nähere Infos zur Haarspende gibt es unter hier oder auf den Seiten ausgewählter Organisationen für Krebskranke oder der Kinderhilfe.

Lesen Sie auch: Sara Eisenbarth lässt Haare für den guten Zweck