Leicht verspätete Tradition: In Beckstetten steht jetzt ein „Junibaum“

Corona hatte die Beckstettener zu einer Verschiebung des Maibaum-Aufstellens gezwungen. Jetzt holten sie das nach. Darum hat der Baum kein Muster in der Rinde.

29.06.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Etwas verspätet wurde in Beckstetten am Samstag der Maibaum aufgestellt – oder besser gesagt der „Junibaum“. Bereits im Winter wurde die stattliche Fichte gefällt, selbstverständlich mit dem Ziel, diese dann am 1. Mai aufzustellen. Doch die Corona-Pandemie hat das Maibaumaufstellen in diesem Jahr, ebenso wie schon 2020 verhindert. Die Vorstandschaft des Veteranen und Kameradschaftsvereins um den Vorsitzenden Georg Filser hatte, da es die Pandemie-Lage nun hergab, kurzfristig entschieden, dieses Mal den Baum nicht zu Brennholz zu verarbeiten. In einer Nacht und Nebelaktion wurde der 28 Meter lange Baum am späten Freitagabend ins Dorf geholt und geschmückt. Aufgrund der aktuellen Borkenkäfer-Lage in den Wäldern und um keine weiteren gesunden Bäume zu gefährden, wurde der Baum komplett geschält. Auf das traditionelle bayerische Rautenmuster wurde diesmal komplett verzichtet.

Einige Schaulustige sehen sich das Aufstellen an

Einige Zuschauer zog das Spektakel am Samstag dann doch an. Unter Einhaltung der Hygienevorschriften konnten die Schaulustigen den „Junibaum“ besichtigen und beim Aufstellen mit dem Kran zuschauen. Leider musste das traditionelle Dorffest ausfallen. Falls es die Corona-Pandemie zulässt, möchte der Verein dies baldmöglichst nachholen. Spätestens im kommenden Jahr, ganz traditionell am 1. Mai. Und dann auch wieder mit einem Maibaum.

