Buchloer Feuerwehrler ernten bei Leistungsprüfung viel Lob

„Junge, engagierte Truppe“ stellt unter den strengen Augen der Kreisbrandinspektion Ostallgäu ihr technisches Wissen in Theorie und Praxis unter Beweis.

03.12.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Wer in den vergangenen Herbstwochen regelmäßig am Gerätehaus der Buchloer Feuerwehr vorbeigefahren ist, hat das abendliche Blaulicht des Löschgruppenfahrzeugs (LF 16/12) nicht übersehen. Schließlich herrschte auf dem Gelände an der St.-Florian-Straße reger Übungsbetrieb.

Leistungsprüfung „Die Gruppe im Hilfeleistungseinsatz“ stand an

Zuletzt standen zwei Gruppen der Feuerwehr Buchloe für die anstehende Leistungsprüfung „Die Gruppe im Hilfeleistungseinsatz“ in den Startlöchern. Am Abend der Abnahme stellten sie unter den strengen Augen dreier Schiedsrichter der Kreisbrandinspektion Ostallgäu ihr technisches Wissen in Theorie und Praxis unter Beweis.

Schiedsrichter waren beeindruckt

Dazu zählten Handhabung und Einsatzgrundsätze für den Gebrauch von Motorsägen, Hebekissen oder des Rettungssatzes. Innerhalb weniger Minuten musste ein Patienten aus seinem Unfallfahrzeug befreit werden. Die Zeit lief – auch um die Einsatzstelle abzusichern. Am Ende zeigten sich die Schiedsrichter um Kreisbrandinspektor Georg Trautwein beeindruckt und verliehen den Teilnehmern die begehrten Abzeichen.

„Eine junge engagierte Truppe“ mit einer tadellosen Leistung

Zweiter Bürgermeister Herbert Barthelmes und der stellvertretende Kommandant Jürgen Schwelle betonten, Buchloe habe „eine junge engagierte Truppe“ mit einer tadellosen Leistung. Die beiden fehlerlosen Durchgänge an seien auch den Gruppenführern Benjamin Hanel, Josef Wirth und Zugführer Günter Forstner zu verdanken. Sie hatten die Prüfung nach langer coronabedingter Zwangspause wieder organisiert.

