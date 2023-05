Lieferengpass in Lindenberg: Bauarbeiten am Gehweg verzögern sich

Schon seit einiger Zeit sind Bauarbeiter an der Kemptener Straße in Lindenberg am Werk. Dort soll ein Gehweg entstehen. Doch die Arbeiten kommen ins Stocken.

21.05.2023 | Stand: 05:15 Uhr

Die Bauarbeiten am Gehweg an der Kemptener Straße in Lindenberg sind ins Stocken geraten. Grund dafür ist nach Angaben der Stadt Buchloe ein Lieferengpass der benötigten Materialien. Demnach kommt es beim Pflaster zu einer Lieferverzögerung von etwa zwei Wochen.

Bauarbeiten am Gehweg in Lindenberg - Pflaster fehlt

Der Abschnitt an der Ostseite der Staatsstraße 2035 zwischen Kastanienweg und Feuerwehrhaus, der vorübergehend durch eine Ampelschaltung geregelt wurde, ist für den Verkehr wieder vollständig geöffnet, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Jedoch soll die Baustelle in rund 14 Tagen für die Pflasterarbeiten wieder in Betrieb genommen und die Kemptener Straße abschnittsweise erneut gesperrt werden.

260.000 Euro für Gehweg an der Kemptener Straße mit einkalkuliert

Laut Mitteilung fördert das bayerische Bau- und Verkehrsministerium die Baumaßnahme in Lindenberg finanziell. Erst kürzlich hat der Buchloer Stadtrat im Haushalt für dieses Jahr zudem rund 260.000 Euro für das Projekt veranschlagt.