Überladen, zu schnell oder ohne Lizenz auf der B12: Polizei zieht mehrere Lkw-Fahrer aus dem Verkehr

Bei Lastwagenkontrollen an der B12 zwischen Buchloe und Germaringen hat die Polizei mehrere Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Diese Strafen erwarten sie.

27.05.2022 | Stand: 15:03 Uhr

Bei Kontrollen auf der B12 zwischen Buchloe und Germaringen hat die Polizei am Mittwoch mehrere Lkw-Fahrer erwischt, die zu schnell unterwegs waren, sich nicht an Ruhezeiten hielten oder ungültige Führerscheine hatten.

Ein Lastwagenfahrer aus Polen, der für ein deutsches Unternehmen unterwegs war, verstieß gleich gegen mehrere Bestimmungen. Er hatte keine Lizenz, um im gewerblichen Güterkraftverkehr in Deutschland zu arbeiten. Auch konnte er nur lückenhaft seine Fahr- und Ruhezeiten nachweisen und die Ladung im Transporter war nicht ordnungsgemäß gesichert. Die Beamten verboten ihm die Weiterfahrt. Der Fahrer und die Firma müssen eine Sicherheitsleistung im vierstelligen Betrag bezahlen.

Zwei Lastwagenfahrer zu schnell auf der B12 unterwegs: Beide erwartet ein hohes Bußgeld

Am Mittwochmittag hielten die Beamten einen österreichischen Lastwagenfahrer in Jengen an, der deutlich zu schnell unterwegs war. Erlaubt sind auf der Strecke für Lastwagen über 7,5 Tonnen nur 60 Stundenkilometer. Der Sattelzug fuhr 89 Stundenkilometer.

Ein weiterer Lastwagenfahrer, der mit einem Sattelzug mit ungarischer Zulassung unterwegs war, fuhr etwa 20 Stundenkilometer zu schnell. Zudem war seine Ladung von 18 Tonnen nicht ordnungsgemäß gesichert. Er durfte nicht weiterfahren, bis er seine Ladung vorschriftsmäßig gesichert hatte. Sowohl den österreichischen als auch den ungarischen Fahrer erwartet ein hohes Bußgeld.

Am späten Nachmittag kontrollierten die Polizistinnen und Polizisten einen Lastwagenfahrer, der mit einem rumänischen Kennzeichen unterwegs war. Auch er verstieß gegen die Vorschriften der Beförderung innerhalb Deutschlands. Sein Sattelzug war zudem um rund 25 Prozent überladen. Der Fahrer musste vor Ort die Hälfte seiner Ladung abladen, bevor er weiterfahren durfte. Auch er musste eine Sicherheitsleistung in vierstelliger Höhe hinterlegen.

Lesen Sie auch

Raser auf der A96 Kaffeebecher auf anderes Auto geworfen: Raser bei Buchloe von Polizei gestoppt

Weitere Meldungen aus Buchloe und Umgebung lesen Sie hier.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Buchloe informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Buchloe".