Lockdown unter Palmen: Ein Rundgang durch die Therme Bad Wörishofen

Wo sonst Tausende Besucher Erholung suchen, herrscht seit Monaten gähnende Leere. Was passiert in der Therme Bad Wörishofen, wenn keine Gäste kommen dürfen?

16.03.2021 | Stand: 08:18 Uhr

Einen schönen Urlaub wünscht das riesige Plakat an der Autobahnabfahrt Bad Wörishofen. Gut gelaunte Badegäste, die in strahlend blauem Wasser die Aussicht auf prächtige Palmen genießen, weisen den Weg in Richtung "Südsee". Doch wer an diesem neblig-kalten Märzmorgen dem Schild voller Sehnsucht nach Wärme und Erholung folgt, merkt schnell, dass daraus nichts wird. An den Einfahrten zum Parkplatz der Therme Bad Wörishofen flattert Absperrband im Wind, nur in einer Reihe bildet sich eine Autoschlange. Diejenigen, die dort anstehen, wollen aber nicht etwa zum Baden. Sie wollen zum Corona-Test. Nur direkt vor dem Haupteingang parkt ein Dutzend Autos. Sie gehören den wenigen Mitarbeitern, die nicht in Kurzarbeit sind, und einigen Handwerkern - wenn schon keine Badegäste kommen dürfen, wird in der Therme Bad Wörishofen nun eben saniert und umgebaut.