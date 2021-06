Lockerung statt Lockdown: Freude über Freiheiten in Buchloe

Gastronomen und Einzelhändler stimmen die Corona-Lockerungen zuversichtlich. Bürgermeister Robert Pöschl hofft trotz Euphorie auf verantwortungsvolles Handeln.

Wie wichtig eine Sache ist, merkt man erst, wenn sie fehlt. Das Abendessen im Biergarten, im Café in der Sonne sitzen, unbeschwertes Shoppen: Das alles sind wohl Dinge, die viele während des langen Corona-Lockdowns kläglich vermisst haben. Umso größer ist die Euphorie, die die Lockerungen in Buchloe ausgelöst haben.

Freude über Freiheiten in Buchloe: Unbeschwerter Besuch im Biergarten in Buchloe

Statt selbst zubereitetem oder abgeholtem Essen, wieder die Mittagspause im Restaurant genießen. Natürlich nur im Außenbereich und nur mit einem weiteren Hausstand. Aber trotzdem: endlich. Die Buchloer strömen wieder in die Biergärten. Darüber freuen sich nicht nur die Gäste, sondern auch Wirte – wie beispielsweise Rolf Wörndl, der den Gasthof Eichel in Buchloe betreibt.

Nachdem er seine Gerichte lange nur To-Go verkauft hat, ist seit vergangenem Sonntag der Biergarten wieder mittags und abends geöffnet. Am Anfang sei der Betrieb stockend angelaufen – vielleicht auch wegen der Tests. Da seit 1. Juni jedoch kein Nachweis mehr erforderlich ist, kommt auch dem spontanen Restaurantbesuch nichts mehr in die Quere. Beim Weg in den Biergarten kommen die Gäste, die wie selbstverständlich Masken tragen, an einer Desinfektionsstation vorbei. Mit frisch desinfizierten Händen geht es zum Platz, wo ein QR-Code am Tisch das „Einchecken“ über die Luca-App ermöglicht.

Die nutzt auch das Café Royal in der Bahnhofstraße, um die Kontakterfassung zu vereinfachen. „Gott sei Dank fällt die Testpflicht jetzt weg“, sagt Geschäftsleiterin Marianne Bayer. Wenn der Laden gut besucht war, sei sie mit dem Überprüfen der Testnachweise schon etwas überfordert gewesen.

Lockerung statt Lockdown:: Café in Buchloer Bahnhofstraße vergrößert Außenbereich

Damit die Abstände zwischen den Tischen eingehalten werden können, gehören jetzt auch die Parkbuchten vor dem Gebäude zum Außenbereich. Die Genehmigung dafür hat das Royal von der Stadt bekommen – bis Ende Oktober. „Das hilft uns jetzt auf jeden Fall“, betont Bayer. Und die Rückmeldungen der Gäste seien durchweg positiv.

Kaffeetrinken in der Parkbucht: Das Café Royal hat den Außenbereich vergrößert, um die Abstände zwischen den Tischen zu wahren. Bild: Alexandra Hartmann

Das sagt auch Niko Stammel, Vorsitzender des Buchloer Gewerbevereins, über die Reaktionen der Kunden im Einzelhandel. In seinem Modehaus bemerke er, dass Kunden durch die aktuellen Regeln – Terminvereinbarungen entfallen – entspannter und spontaner einkaufen. Und auch für die Geschäfte sei das eine Erleichterung: Angestellte sind nicht mehr mit der aufwendigen Überprüfung beschäftigt. „Wir sind sehr positiv gestimmt“, sagt Stammel. (Lesen Sie auch: Neue Regeln: Weniger Tests und ohne Termin shoppen in Buchloe)

Und auch für das Freibad scheint das Timing perfekt: Pünktlich zur Öffnung greifen weitere Lockerungen, es sind Pfingstferien und die Sonne lässt sich blicken. Seit Dienstag müssen Badegäste keinen negativen Corona-Test mehr vorweisen. Lediglich ein Formular mit Kontaktdaten muss vor dem Plantschen ausgefüllt werden. Die Testkontrolle sei schon noch etwas mehr Aufwand gewesen, sagt Matthias Zeck, stellvertretender Leiter des Freibads. Das Bad sei die vergangene Woche sehr gut besucht gewesen. Am Mittwochnachmittag waren über 200 Personen beim Baden. „Die Kunden freuen sich einfach“, betont Zeck.

Apotheken verzeichnen schon etwas weniger Corona-Tests

Ist bei all der Euphorie nun die Nachfrage nach Corona-Schnelltests in Buchloe zurückgegangen? „Da die Lockerungen erst seit Kurzem gelten, können wir noch keinen Trend bestätigen. Wir gehen aber davon aus, dass die Zahlen zurückgehen werden“, teilt Stefan Leonhart von der Pressestelle des Landratsamtes mit. Ein bisschen weniger Anmeldungen zu den Tests sind es schon, teilen die Stadt-Apotheke und die Marien-Apotheke mit. Da jedoch auch Urlaubszeit ist und bei Grenzübertritten Tests benötigt werden, ist die Nachfrage noch da, sagt Martin Wiesner, Leiter der Marien-Apotheke.

Obgleich Buchloes Bürgermeister Robert Pöschl erfreut ist über die aktuelle Situation, verweist er auf verantwortungsvolles Handeln: „Die Fallzahlen im Landkreis Ostallgäu und in der Stadt Buchloe sind in den letzten Tagen gesunken. Diese erfreuliche Entwicklung schafft nun den Rahmen für weitere Lockerungen, besonders in der Außengastronomie, im Einzelhandel und im Freizeitbereich.

Weniger Testnachweise und entfallende Terminbuchungen bringen mehr Flexibilität für die persönliche Lebensgestaltung. Trotzdem sind verantwortliches Verhalten und Handeln eines jeden Einzelnen weiterhin geboten, damit die Phase mit niedrigen Inzidenzzahlen möglichst nachhaltig stabilisiert werden kann.“

