Löwen und Gladiatoren in der Buchoer Eis-Arena

Eishockey-Bayernliga: Der ESV Buchloe tritt am Freitag in Erding an. Am Sonntag ist der EHC Waldkraiburg zu Gast. Welche Umbrüche die Gegner hinter sich haben.

07.10.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Löwen und Gladiatoren in der Arena – was ein bisschen klingt wie einst im alten Rom, ist an diesem Wochenende das Programm des ESV Buchloe in der Eishockey-Bayernliga. Denn am Freitag reisen die Piraten zum ersten Auswärtsspiel der Saison zu den Gladiators nach Erding. Beginn ist um 20 Uhr. Am Sonntag empfangen die Buchloer dann in der heimischen Sparkassenarena ab 17 Uhr die Löwen des EHC Waldkraiburg.

Nach dem missglückten Saisonstart will der ESV Buchloe die ersten Punkte einfahren

Nach dem missglückten Start beim Eröffnungsspiel gegen den Meisterschaftsfavoriten Miesbach sollen an diesem Wochenende nun die ersten Punkte eingefahren werden. Komplett enttäuscht haben die Buchloer bei der recht deutlichen 2:6-Auftaktniederlage aber nicht. Immerhin war mit dem TEV wohl eine der stärksten Mannschaften der Liga zu Gast. Doch verdient war die Niederlage allemal. Ein Grund dafür ist wohl der noch fehlende Rhythmus nach der unfreiwillig kurzen Testspielphase. „Wir müssen jetzt Schritt für Schritt reinkommen und von Spiel zu Spiel schauen, um dahin zu kommen, wo wir hinwollen“, sagte ESVB-Coach Christopher Lerchner nach der Miesbach-Partie.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Buchloe informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Buchloe".

Für Erding spielt auch der frühere Pirat Mark Waldhausen

Lesen Sie auch

ESV Buchloe ESV Buchloe eröffnet die Bayernliga gegen Miesbach

Einfach wird das an diesem Wochenende sicherlich nicht, da mit Erding und Waldkraiburg zwei alteingesessene Bayernligisten warten, die am ersten Spieltag aber ebenfalls punktlos geblieben sind. Der Freitagsgegner Erding unterlag am ersten Spieltag etwas überraschend mit 2:4 in Ulm. Dabei wollten die Gladiators nach einer harten vergangenen Spielzeit eigentlich wieder voll angreifen. Im Winter wurden die Oberbayern immer wieder von Verletzungen und Corona-Ausfällen geplagt, sodass sie am Ende nicht unter den besten Acht landeten. In der Abstiegsrunde sicherte sich Erding anschließend aber als Erster souverän den Klassenerhalt. Dennoch gab es im Sommer einen recht großen Umbruch, angefangen mit Trainer Thomas Vogl, der den Verein verließ. Nachfolger Andreas Becher, der in der vergangenen Saison noch für Königsbrunn an der Bande stand, hat einen vielversprechenden Kader mit bewährten Kräften wie Philipp Michl oder dem ehemaligen Piraten Mark Waldhausen übernommen. Und noch ein wohlbekanntes Gesicht läuft aktuell für die Gladiators auf: Stürmer Marc Barchmann, der sich neben einigen hoffnungsvollen Neuzugängen vor Kurzem dem TSV angeschlossen hat. Ein Platz unter den ersten Acht ist Erding somit wieder zuzutrauen, was unter anderem auch die Testspielsiege über die Oberligisten Füssen (6:5) und Klostersee (8:2) belegen.

Trainerduo bereits vor dem ersten Punktspiel entlassen

Das Ziel Aufstiegsrunde dürfte auch der EHC Waldkraiburg haben, der am Sonntag in Buchloe gastiert. Die Löwen haben aber turbulente Wochen hinter sich. Nachdem die Vorbereitung mit lediglich einem Sieg gegen den Landesligisten Bad Aibling (7:2) und vier Niederlagen gegen die Ligakonkurrenten Geretsried (4:11), Miesbach (2:6 und 2:8) und Königsbrunn (3:8) nicht zufriedenstellend verlaufen war, trennte man sich noch vor dem Punktspielstart vom Trainerduo Alex und Sergej Piskunov. Als Nachfolger wurde mit dem ehemaligen Nationalspieler Markus Berwanger ein erfahrener Mann geholt. Er soll die Raubkatzen wieder in die Spur bringen. Bei bei der knappen 1:3- Auftaktniederlage in Peißenberg zeigten sich die Waldkraiburger schon deutlich verbessert.