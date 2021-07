Nach der Ablehnung im Februar stimmen die Buchloer Stadträte doch für den Kauf von mobilen Luftfiltern. Kosten: 220 000 Euro. Wie es zu dem Stimmungsumschwung kam.

28.07.2021 | Stand: 17:30 Uhr

Jetzt also doch: Auch für die Buchloer Grundschulen und Kindertagesstätten (Kitas) sollen mobile Luftfilter angeschafft werden. Die Kosten für die benötigten 63 Geräte schätzt Kämmerer Peter Martin auf rund 220 000 Euro. Bei zwei Gegenstimmen einigte sich der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstagabend auf die Investition.