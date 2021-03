In Denklingen gibt es Gerüchte, dass die Gaststätte Lustberghof an die Rocker-Gruppe Bandidos verkauft ist. Besitzer, Gemeinde und Pächter nehmen Stellung.

Von Margit Messelhauser und Christian Mühlhause

07.03.2021 | Stand: 15:10 Uhr

Die Gerüchteküche brodelt in Denklingen: Ist der Lustberghof an die Rockergruppierung Bandidos verkauft worden? Aktuell befindet sich dort ein griechisches Restaurant. Nach den Hell Angels sind die Bandidos der größte Rockerclub in Deutschland. Beide Gruppierungen haben in der Vergangenheit auch schon im Zusammenhang mit Straftaten bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Die Gemeinde Denklingen, die Pächter des Lustberghofs, Rocker und der Besitzer des Gebäudes nehmen dazu Stellung.