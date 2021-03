Mahnwache in Buchloe für Fukushima

In Buchloe erinnern Maria Kober und Xaver Moser seit Jahren an das Unglück von Fukushima. Darüber haben auch schon japanische Medien berichtet.

14.03.2021 | Stand: 17:30 Uhr

Mit einer Mahnwache haben Maria Kober und Xaver Moser, zwei Mitstreiter der Buchloer Solidaritätsaktion, in der Bahnhofstraße an die Atomkatastrophe von Fukushima am 11. März 2011 erinnert. „Wir treffen uns jedes Jahr zum Jahrestag, um wieder ein wenig wachzurütteln. Das Thema bleibt ja leider aktuell, beispielsweise die Endlagerfrage“, sagt Maria Kober. Sie ist eine derjenigen Buchloer, die die Mahnwache von Anfang an begleiten.

Heuer lief die Aktion allerdings coronabedingt etwas anders ab: Es beteiligten sich nur zwei Personen, die sich mit dem großen Banner „Japan – Wir denken an EUCH!!!“ auf Privatgrund stellten. Seit dem Unglück gedachte die Initiative anfangs jede Woche, später einmal im Monat am Buchloer Bauernmarkt schweigend der Opfer.

Büchlein nach Japan gebracht

Mit ihrer Aktion haben es die Buchloer sogar bis in eine der größten japanischen Zeitungen geschafft. „Wir verfassten damals ein kleines Buch mit guten Wünschen für die Menschen von Fukushima“, berichtet Kober. Dieses Büchlein wiederum brachte die japanische Freundin eines jungen Mannes aus Kleinkitzighofen nach Japan und überreichte es mithilfe der Zeitung an den Bürgermeister von Fukushima.

Korrespondent zu Besuch

„Für uns war es schön, zu sehen, dass unsere Wünsche auch wirklich ankamen“, sagt Kober. Die Buchloer Initiative blieb nicht ohne Nachwirkungen: Die Japaner benachrichtigten damals im Jahr 2012 ihre Korrespondenten in Berlin, die daraufhin höchstpersönlich auf dem Bauernmarkt anrückten, um über die Mahnwache zu berichten.